Joven documenta su visita a una cárcel en Cuba y se hace viral

Un video publicado en TikTok por la creadora de contenido conocida como Anita Cubanita 64, originaria de Matanzas, ha generado una gran repercusión.

En la grabación, que ya se ha vuelto viral, la joven documenta la rutina y el viaje que realiza para visitar a su padre, quien se encuentra recluido en la prisión de Canaleta, ubicada en el municipio de Perico.

En la introducción de su video, Anita invitó a sus seguidores con la frase: "Acompáñenme a visitar una cárcel en Cuba".

Explicó que el trayecto desde su casa hasta el centro penitenciario es largo, alrededor de dos horas, lo que la obligó a levantarse muy temprano. Como es costumbre en las casas de todos los cubanos, al iniciar la jornada no había electricidad por un apagón que duró toda la noche.

Con un tono fresco y coloquial, la chica detalló su rutina mañanera antes de salir de la casa.

También reveló que cada vez que puede hace el esfuerzo de ir a ver a su padre a la cárcel, a pesar de la distancia.

En el video apareció también su hijo pequeño, quien la acompañó en su recorrido. Ambos salieron con "todos los matules" en un auto alquilado.

La grabación concluyó cuando madre e hijo llegaron a las inmediaciones del penal.

"No te voy a enseñar la prisión porque claramente no dejan grabar ni dejan entrar teléfonos", aclaró.

Posteriormente, en la sección de comentarios, explicó que tuvo que ponerse un pulóver sobre el vestido para poder entrar.

Aunque Anita título su video "Así es una cárcel en Cuba", en realidad solo pudo mostrar los preparativos previos y el viaje hasta el lugar.

Aun así, el material provocó cientos de reacciones.

Algunos usuarios le preguntaron por qué su padre está preso, pero ella no respondió.

Otros afirmaron que "Cuba entera es una prisión" y que visitar una cárcel allí es como estar en "una prisión dentro de otra".

"Bendiciones por ir a ver a pesar de todo a tú papá", le dijo una internauta.

La cuenta de Anita Cubanita 64 acumula 300,000 seguidores en TikTok, y con esta publicación ha vuelto a despertar curiosidad y elogios.

Preguntas frecuentes sobre la situación carcelaria y social en Cuba, documentada por Anita Cubanita