Tabacuba se refuerza con nuevos camiones y pipas mientras el campo cubano sigue esperando insumos

La Empresa de Transporte Agropecuario, perteneciente a Tabacuba, incorporó recientemente un nuevo lote de vehículos pesados que, según sus directivos, permitirá mejorar la transportación de recursos para la actividad agrícola y agroindustrial del tabaco en la provincia de Pinar del Río, informó el periódico Guerrillero.

De acuerdo con el medio en su espacio online, la adquisición incluye 10 cuñas de tractor, 21 semirremolques y cinco pipas de combustible, además de autos ligeros para uso administrativo y servicios funerarios en las zonas tabacaleras.

Publicación de Facebook/Periódico Guerrillero

Estos equipos se suman a un parque vehicular en parte obsoleto, con unidades que superan los 50 años de explotación, pero que han sido mantenidas mediante reparaciones planificadas.

Mejor logística… pero los productores siguen esperando

Según Emilio Triana Ordaz, director general de la empresa, los nuevos medios permitirán agilizar el traslado de más de 200 contenedores con recursos para la próxima campaña tabacalera, que comienza este mes.

Sin embargo, mientras Tabacuba mejora su flota y estructura logística, el campo cubano continúa enfrentando una severa escasez de insumos básicos, desde fertilizantes hasta combustible, una situación que ha limitado la producción agrícola en diversas provincias.

Diversificación y control

La empresa ha diversificado su objeto social: además de transportar madera y tabaco, ahora traslada fertilizantes, recursos de la canasta básica, materiales para el programa de vivienda y presta apoyo a la recogida de desechos sólidos y servicios funerarios.

También implementó un sistema interno de control: cada chofer es responsable de mantener en óptimas condiciones su vehículo, y se creó un comité de expertos para la asignación de plazas a nuevos conductores, con el objetivo de elevar la eficiencia.

Un contraste evidente

Mientras Tabacuba refuerza su aparato logístico, el contraste con la realidad de los productores agrícolas, muchos de los cuales siguen esperando recursos para la siembra, es cada vez más evidente.

Aunque la empresa insiste en que la nueva flota permitirá mejorar la eficiencia en la cadena “puerto–transporte–economía interna”, los problemas estructurales en la agricultura cubana van mucho más allá del traslado de insumos: escasez crónica de recursos, dependencia de importaciones y falta de autonomía para los productores.

Con estas inversiones, Tabacuba busca mantener su papel clave dentro del sector tabacalero, que sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos por exportación de la isla. No obstante, en el terreno, muchos agricultores aún esperan que esa maquinaria se traduzca en insumos reales y mejoras productivas.

En el mes de agosto, seis productores tabacaleros recibieron automóviles como parte de un programa de estímulos dirigido a incentivar la producción y promover la participación en la cadena de valor del sector.

Tabacuba reconoce el uso de mano de obra de presos para fabricar puros

Esta semana, el régimen cubano ha quedado en evidencia tras admitir, a través de un comunicado de Tabacuba, que personas encarceladas en la isla participan en la fabricación de los afamados puros habanos.

La declaración, emitida a raíz de un reporte de la ONG Prisoners Defenders y publicada por el medio especializado Halfwheel, confirma lo que durante años se ha denunciado: la explotación de presos como parte de la cadena productiva de una de las industrias más lucrativas de Cuba.

El informe de Prisoners Defenders, con sede en Madrid, detallaba que en la prisión de Quivicán trabajan al menos 40 reclusos como torcedores, junto a dos civiles que actúan como instructores y administradores.

