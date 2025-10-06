“Dejé Estados Unidos por México”: Cubana americana cuenta por qué eligió vivir en el país azteca

Una cubana que emigró desde la isla y posteriormente se estableció en México ha conmovido a miles de usuarios en TikTok al compartir un mensaje de gratitud hacia el país que ahora considera su hogar.
“¿Tienes una mala idea de México? Quiero compartir algo personal: sí, soy cubana, también soy ciudadana americana y ahora vivo en México. Una de las preguntas que más me hacen es: ¿por qué México? Y mi respuesta es sencilla pero profunda: porque aquí encontré gente linda, cercana y auténtica”, escribió la usuaria Lisandra Abad Morales en la descripción del video publicado en su cuenta de TikTok.
En el clip, la cubana responde a quienes le cuestionan por qué decidió mudarse desde Estados Unidos a México. “Salí de Cuba, soy cubana, soy americana y vivo en México. ¿Por qué te fuiste de Estados Unidos a México? A ver, a ver, por qué no primero mira para acá, esa es la razón por la que me vine”, comenta con humor antes de explicar sus motivos.
“Obviamente, en general, es un país muy bonito. Dicen que México es peligroso, que te van a coger los depredadores… ¿Te parece que estoy diciendo raptada en este momento? Claro que no, porque México es vida, es mariachi, nos gusta la chelita, el sombrero grande que representa su tierra, es mar, es cenote, sol y, sobre todo, dignidad”, expresó la cubana en su video.
Lisandra destacó que en México ha encontrado una vida tranquila junto a sus hijos, quienes están felices en las escuelas y aprendiendo un nuevo idioma. “Gracias, México, por acogerme y hacerme sentir en casa. Gracias por esta oportunidad”, concluyó.
El video, acompañado de imágenes coloridas y música mexicana, forma parte del contenido que comparte la cubana dentro del Movimiento La Fate, una iniciativa que promueve la apertura cultural y el respeto entre los pueblos. “Abrir el corazón a nuevos lugares y culturas no solo enriquece la vida, sino que nos recuerda que somos ciudadanos del mundo”, escribió en la descripción.
El mensaje ha sido aplaudido por numerosos usuarios que valoraron sus palabras y su visión positiva sobre México, país que, como muchos otros destinos, se ha convertido en refugio y hogar para cientos de cubanos emigrados.
Preguntas Frecuentes sobre la Migración de Cubanos a México
¿Por qué algunos cubanos eligen México como su nuevo hogar?
Muchos cubanos eligen México por la calidez y autenticidad de su gente, así como por las oportunidades de vivir una vida digna y tranquila. En el caso de Lisandra Abad Morales, encontró en México un lugar donde sus hijos pueden crecer felices y aprender un nuevo idioma, valorando la vida cultural y la hospitalidad del país.
¿Qué desafíos enfrentan los migrantes cubanos al establecerse en México?
Los migrantes cubanos enfrentan desafíos como la búsqueda de empleo y la integración social. Aunque muchos reciben apoyo de la comunidad mexicana, también deben lidiar con barreras legales y culturales, además de enfrentar ocasionalmente actitudes xenófobas. Sin embargo, su esfuerzo y contribución al país son reconocidos por muchos mexicanos.
¿Cómo utilizan las redes sociales los migrantes cubanos en México para compartir sus experiencias?
Plataformas como TikTok se han convertido en un medio crucial para que los migrantes cubanos compartan sus vivencias, desafíos y logros en México. A través de videos, muchos expresan gratitud por la acogida del país, refutan críticas y fortalecen la comunidad de migrantes al visibilizar sus historias de adaptación y superación.
¿Qué impacto tiene la migración cubana en la sociedad mexicana?
La migración cubana enriquece culturalmente a México y promueve un intercambio de valores y tradiciones. Aunque existen desafíos en la integración, la mayoría de los mexicanos muestran solidaridad y apoyo, reconociendo el esfuerzo de los migrantes por contribuir positivamente al desarrollo del país.
