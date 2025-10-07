Esto fue lo que pagó una pareja cubana por cenar en uno de los restaurantes más caros de La Habana

Una joven cubana compartió en TikTok su experiencia gastronómica en lo que calificó como “uno de los restaurantes más ricos pero más caros de toda La Habana”, ubicado en la zona del Malecón y calle A, en El Vedado.
“Acompáñame a visitar uno de los restaurantes más ricos pero más caros de toda La Habana”, comenzó diciendo la creadora de contenido @liahgonzalez24 en su video, que muestra un ambiente elegante y relajado, con un servicio donde los cocineros preparan la carne frente al cliente.
Según explicó, ella y su pareja pidieron platos de cerdo asado, plátanos maduros fritos y arroz blanco. La cuenta final ascendió a 89 dólares estadounidenses, lo que equivale a unos 34.800 pesos cubanos al cambio informal actual.
“La comida es bien rica, casi todo tiene un sabor espectacular y, la verdad, te sirven bastante para lo que uno está acostumbrado”, comentó la joven, aunque al final relató con ironía que, como sucede a menudo en Cuba, se fue la corriente eléctrica justo al terminar la cena.
El video ha generado numerosos comentarios en redes sociales, donde varios usuarios cuestionan los precios desproporcionados en comparación con el salario medio en la isla, que ronda los 4.000 pesos mensuales. Otros, sin embargo, resaltaron la calidad del lugar y lo calificaron como un lujo reservado para quienes pueden costearlo en dólares.
En los últimos meses, varios influencers cubanos han mostrado el auge de restaurantes de lujo en La Habana, frecuentados por turistas y una minoría con acceso a divisas, en contraste con la crisis económica que atraviesa la mayoría de los cubanos.
Preguntas frecuentes sobre restaurantes de lujo en La Habana y el costo de vida en Cuba
¿Cuánto cuesta cenar en uno de los restaurantes más caros de La Habana?
Cenar en uno de los restaurantes más caros de La Habana puede costar alrededor de 89 dólares estadounidenses. Este precio es equivalente a unos 34.800 pesos cubanos al cambio informal, un gasto considerable comparado con el salario medio en Cuba, que apenas ronda los 4.000 pesos mensuales.
¿Por qué los precios de los restaurantes de lujo en Cuba son tan altos?
Los precios elevados en restaurantes de lujo en Cuba se deben a la necesidad de operar en un entorno económico complejo, donde los insumos de calidad suelen ser importados y las operaciones se realizan en divisas extranjeras. Esto refleja una desigualdad económica, ya que solo una minoría con acceso a dólares puede permitirse tales lujos, en contraste con la mayoría de la población que enfrenta una crisis económica severa.
¿Cuál es la reacción de los cubanos ante los precios de estos restaurantes?
La reacción de los cubanos ante los altos precios de estos restaurantes es mixta. Muchos critican los precios desproporcionados, considerando que están fuera del alcance del cubano promedio. Sin embargo, algunos destacan la calidad del servicio y la comida como un lujo que, aunque inaccesible para la mayoría, es apreciado por quienes pueden costearlo.
¿Cómo afecta la dolarización parcial a la economía cubana?
La dolarización parcial en Cuba profundiza la desigualdad económica, al crear un mercado paralelo accesible solo para quienes reciben remesas o tienen acceso a divisas. Esto genera una percepción de injusticia, ya que mientras las tiendas en dólares están bien abastecidas, las que operan en moneda nacional enfrentan desabastecimiento, aumentando la segmentación económica en el país.
