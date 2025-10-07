Esto fue lo que pagó una pareja cubana por cenar en uno de los restaurantes más caros de La Habana

Una joven cubana compartió en TikTok su experiencia gastronómica en lo que calificó como “uno de los restaurantes más ricos pero más caros de toda La Habana”, ubicado en la zona del Malecón y calle A, en El Vedado.

“Acompáñame a visitar uno de los restaurantes más ricos pero más caros de toda La Habana”, comenzó diciendo la creadora de contenido @liahgonzalez24 en su video, que muestra un ambiente elegante y relajado, con un servicio donde los cocineros preparan la carne frente al cliente.

Según explicó, ella y su pareja pidieron platos de cerdo asado, plátanos maduros fritos y arroz blanco. La cuenta final ascendió a 89 dólares estadounidenses, lo que equivale a unos 34.800 pesos cubanos al cambio informal actual.

“La comida es bien rica, casi todo tiene un sabor espectacular y, la verdad, te sirven bastante para lo que uno está acostumbrado”, comentó la joven, aunque al final relató con ironía que, como sucede a menudo en Cuba, se fue la corriente eléctrica justo al terminar la cena.

El video ha generado numerosos comentarios en redes sociales, donde varios usuarios cuestionan los precios desproporcionados en comparación con el salario medio en la isla, que ronda los 4.000 pesos mensuales. Otros, sin embargo, resaltaron la calidad del lugar y lo calificaron como un lujo reservado para quienes pueden costearlo en dólares.

En los últimos meses, varios influencers cubanos han mostrado el auge de restaurantes de lujo en La Habana, frecuentados por turistas y una minoría con acceso a divisas, en contraste con la crisis económica que atraviesa la mayoría de los cubanos.

