“Me robaron más de 4.000 dólares”: Flor de Cuba revela cómo cayó en una estafa en esta red social

La creadora de contenido cubana conocida como Flor de Cuba denunció haber sido víctima de una estafa que le costó más de 4.000 dólares, y lanzó una advertencia a otras usuarias de TikTok Shop para que eviten caer en fraudes similares.

“Quiero hacer este video para alertar a todas las creadoras de TikTok Shop sobre una estafa en la cual yo caí hace dos semanas y me robaron más de 4.000 dólares de mi cuenta”, explicó la influencer cubana en un video que rápidamente se volvió viral.

Flor de Cuba relató que recibió un correo aparentemente oficial de TikTok, donde le notificaban que su perfil había sido aprobado para recibir la insignia de verificación azul. El mensaje incluía un enlace que, al pulsarlo, le pedía ingresar su contraseña de la plataforma, lo que permitió a los estafadores acceder a su cuenta.

“El correo parecía completamente profesional. Cuando abrí el enlace, me pidió iniciar sesión y ahí me hackearon la cuenta automáticamente”, contó. Según su testimonio, el ataque coincidió con el día en que debía recibir sus pagos semanales, por lo que los estafadores cambiaron su método de cobro y se apropiaron de 4.300 dólares de sus ingresos.

La creadora explicó que contactó inmediatamente a la plataforma a través de otras cuentas y que TikTok logró devolverle el control de su perfil en menos de 24 horas, tras verificar que el acceso no provenía de su dispositivo habitual, sino desde Turquía. Sin embargo, el dinero perdido no pudo recuperarse.

Flor de Cuba también alertó que, después del incidente, recibió tres nuevos correos falsos con el mismo formato, e instó a las demás creadoras a revisar siempre la dirección del remitente antes de abrir cualquier enlace. “Una forma de saber que no es TikTok quien te escribe es revisar el correo. Si termina en @gmail.com, no es oficial. TikTok usa su propio dominio: @tiktok.com”, advirtió.

En su mensaje final, la influencer pidió estar alerta ante posibles estafas y recomendó acceder a las notificaciones directamente desde la aplicación oficial. “Mucho cuidado. A mí me robaron 4.500 dólares, pero gracias a Dios pude recuperar mi cuenta. Todo mi esfuerzo lo vi tirado por la borda ese día. Ojalá que nadie más pase por esto”, concluyó.

