“Mucho más fuerte y con mentalidad ganadora”: El espectacular cambio físico de una joven cubana en la isla

Una joven cubana llamada Mei ha causado sensación en redes sociales tras compartir en TikTok su notable cambio físico y mental después de más de dos meses de entrenamiento y vida saludable.

En un video publicado en su cuenta @mei.dice, la creadora muestra un antes y un después de su proceso fitness, acompañado del mensaje:

“Esta soy yo hace dos meses y medio. Hola, soy Mei, una cubana que vive en Cuba y está en pleno proceso de pérdida de peso y vida fitness”.

En las imágenes más recientes, Mei aparece con una figura más tonificada y una actitud positiva. “Así estoy el día de hoy, mucho más fuerte, con menos grasa y con mentalidad ganadora para seguir alcanzando mis metas”, escribió junto a su video, que ya acumula decenas de comentarios de apoyo y admiración.

Entre los mensajes que más destacan se leen frases como: “Te ves hermosa, no te conozco pero te admiro. Sigue adelante, que se puede”, “Eres inspiración para muchas mujeres cubanas”, “No hay nada más bonito que ver la constancia dar resultados”.

La publicación se ha vuelto viral en la comunidad cubana de TikTok, donde muchos usuarios destacan la disciplina de Mei, especialmente en un contexto donde mantener una rutina de entrenamiento y alimentación saludable en Cuba puede ser todo un desafío.

Con su ejemplo, Mei demuestra que la constancia y la mentalidad positiva pueden lograr grandes transformaciones, más allá de los obstáculos cotidianos.

