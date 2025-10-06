Cubana cuenta su experiencia en el aeropuerto al regresar a Estados Unidos desde Cuba: “Pasó todo muy rápido”

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok su experiencia al regresar desde Cuba, y sorprendió a sus seguidores al contar que, por primera vez, no fue interrogada en el aeropuerto ni llevada al “cuartico”, como comúnmente temen muchos viajeros cubanos.
“Acabo de llegar de Cuba y, como ustedes saben, en medio de nosotros siempre está el miedo de qué preguntan o si nos llevan al cuartico. Bueno, nada, mi viaje fue una bendición. Les puedo decir que no me preguntaron nada”, relató la usuaria identificada como @migdreysiperez en su video.
Según explicó, los agentes de inmigración solo le preguntaron si traía comida. “Yo no traía nada, solo la pañalera de mi bebé, porque metí mis maletas de mano por debajo del avión. Estaba sola con mi hijo y no sé si fue por eso, pero no me preguntaron nada, solo residencia y pasaporte, y me abrieron la puerta”, comentó.
La joven añadió que esta fue su tercera vez viajando a Cuba y que, en las dos anteriores, siempre la habían pasado a una sala de revisión. “El año pasado me metieron con mi esposo y mi niño, y todas las preguntas se las hicieron a él. Pero esta vez fue la más rápida de todas”, contó.
“No tengan miedo, siempre con la bendición de Dios, que es lo más importante. A veces nos meten miedo, pero a mí no me pasó nada. Que a todos los que vayan a viajar les vaya muy bien y que Dios los bendiga”, concluyó la cubana en su testimonio, que ya acumula cientos de comentarios en la red social.
Su relato refleja la diversidad de experiencias que viven los cubanos residentes en Estados Unidos cuando viajan a la isla y regresan, en un contexto donde muchos temen interrogatorios o revisiones exhaustivas en el aeropuerto.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre el regreso de cubanos desde Cuba a Estados Unidos
¿Es común que los cubanos sean interrogados al regresar a EE.UU. desde Cuba?
La experiencia varía entre los viajeros. Algunos cubanos reportan haber sido llevados al "cuartico" para interrogatorios, mientras que otros, como la usuaria @migdreysiperez, han pasado sin problemas. El trato puede depender del oficial de inmigración y del historial del viajero.
¿Qué preguntas suelen hacer los agentes de inmigración a los cubanos que regresan de la isla?
Preguntas comunes incluyen el motivo del viaje, duración de la estancia y si traen algo que declarar. En el caso de @migdreysiperez, solo le preguntaron si traía comida. Otros viajeros han reportado preguntas adicionales sobre su residencia y pasaporte.
¿Es seguro para los cubanos residentes en EE.UU. viajar a Cuba?
Muchos cubanos, como @saylin4020, han viajado sin problemas. Sin embargo, siempre existe un grado de incertidumbre debido a las variaciones en los procedimientos migratorios. Se recomienda estar informado y preparado para cualquier eventualidad.
¿Qué recomendaciones hay para cubanos que piensan viajar a Cuba y regresar a EE.UU.?
Es útil tener todos los documentos en regla y estar preparado para responder preguntas básicas. También se aconseja no dejarse llevar por rumores alarmistas en redes sociales, como han compartido varios usuarios de TikTok en sus experiencias.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.