Cubana cuenta su experiencia en el aeropuerto al regresar a Estados Unidos desde Cuba: “Pasó todo muy rápido”

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok su experiencia al regresar desde Cuba, y sorprendió a sus seguidores al contar que, por primera vez, no fue interrogada en el aeropuerto ni llevada al “cuartico”, como comúnmente temen muchos viajeros cubanos.

“Acabo de llegar de Cuba y, como ustedes saben, en medio de nosotros siempre está el miedo de qué preguntan o si nos llevan al cuartico. Bueno, nada, mi viaje fue una bendición. Les puedo decir que no me preguntaron nada”, relató la usuaria identificada como @migdreysiperez en su video.

Según explicó, los agentes de inmigración solo le preguntaron si traía comida. “Yo no traía nada, solo la pañalera de mi bebé, porque metí mis maletas de mano por debajo del avión. Estaba sola con mi hijo y no sé si fue por eso, pero no me preguntaron nada, solo residencia y pasaporte, y me abrieron la puerta”, comentó.

La joven añadió que esta fue su tercera vez viajando a Cuba y que, en las dos anteriores, siempre la habían pasado a una sala de revisión. “El año pasado me metieron con mi esposo y mi niño, y todas las preguntas se las hicieron a él. Pero esta vez fue la más rápida de todas”, contó.

“No tengan miedo, siempre con la bendición de Dios, que es lo más importante. A veces nos meten miedo, pero a mí no me pasó nada. Que a todos los que vayan a viajar les vaya muy bien y que Dios los bendiga”, concluyó la cubana en su testimonio, que ya acumula cientos de comentarios en la red social.

Su relato refleja la diversidad de experiencias que viven los cubanos residentes en Estados Unidos cuando viajan a la isla y regresan, en un contexto donde muchos temen interrogatorios o revisiones exhaustivas en el aeropuerto.

