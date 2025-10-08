Esta niña en Miami se enamoró de La sombrilla amarilla… ¡y así fue su mágico encuentro con Marcolina!

Una niña cubana americana que vive en Miami cumplió un sueño que parecía imposible: conocer a Marcolina, el querido personaje infantil del clásico programa cubano La sombrilla amarilla, interpretado por la actriz Norma Reina.

La pequeña Aitana, de Kendall, se enamoró de las historias y ocurrencias de Marcolina cuando su madre, Deyany Felipe, le mostró los programas que marcaron la infancia de toda una generación en Cuba.

“Me crié viendo La Sombrilla, era mi programa favorito. Un día se lo mostré a mi hija y quedó encantada. Todos los días ve un capítulo”, contó Deyany a CiberCuba.

Tan grande fue la admiración de la niña que su madre decidió grabarla imitando a Marcolina y enviarle el video directamente a Norma Reina por redes sociales. La sorpresa fue enorme cuando la actriz respondió y las invitó a conocerla personalmente.

El encuentro se produjo el pasado sábado en una bakery de Hialeah, donde Norma Reina animaba un evento caracterizada como su entrañable personaje.

Aitana llegó vestida igual que Marcolina, con su sombrerito y su colorido vestido, y la emoción fue total cuando ambas se abrazaron entre sonrisas y paraguas amarillos.

“Hasta pedí ayuda en TikTok para contactar a Norma Reina. Mi hija le gusta vestirse como ella y repetir sus frases. Este encuentro fue un sueño cumplido para las dos, porque mi niña interior también conoció a Marcolina”, confesó Deyany.

Esta historia, que nació del amor entre generaciones por un clásico de la televisión cubana, se ha convertido en una muestra de cómo los recuerdos de la infancia siguen uniendo a los cubanos dentro y fuera de la Isla.

