Esta niña en Miami se enamoró de La sombrilla amarilla… ¡y así fue su mágico encuentro con Marcolina!

Una niña cubana americana que vive en Miami cumplió un sueño que parecía imposible: conocer a Marcolina, el querido personaje infantil del clásico programa cubano La sombrilla amarilla, interpretado por la actriz Norma Reina.
La pequeña Aitana, de Kendall, se enamoró de las historias y ocurrencias de Marcolina cuando su madre, Deyany Felipe, le mostró los programas que marcaron la infancia de toda una generación en Cuba.
“Me crié viendo La Sombrilla, era mi programa favorito. Un día se lo mostré a mi hija y quedó encantada. Todos los días ve un capítulo”, contó Deyany a CiberCuba.
Tan grande fue la admiración de la niña que su madre decidió grabarla imitando a Marcolina y enviarle el video directamente a Norma Reina por redes sociales. La sorpresa fue enorme cuando la actriz respondió y las invitó a conocerla personalmente.
El encuentro se produjo el pasado sábado en una bakery de Hialeah, donde Norma Reina animaba un evento caracterizada como su entrañable personaje.
Lo más leído hoy:
Aitana llegó vestida igual que Marcolina, con su sombrerito y su colorido vestido, y la emoción fue total cuando ambas se abrazaron entre sonrisas y paraguas amarillos.
“Hasta pedí ayuda en TikTok para contactar a Norma Reina. Mi hija le gusta vestirse como ella y repetir sus frases. Este encuentro fue un sueño cumplido para las dos, porque mi niña interior también conoció a Marcolina”, confesó Deyany.
Esta historia, que nació del amor entre generaciones por un clásico de la televisión cubana, se ha convertido en una muestra de cómo los recuerdos de la infancia siguen uniendo a los cubanos dentro y fuera de la Isla.
Preguntas frecuentes sobre el encuentro de Aitana con Marcolina
¿Quién es Marcolina y por qué es tan popular?
Marcolina es un personaje infantil muy querido, interpretado por la actriz cubana Norma Reina, en el programa de televisión "La sombrilla amarilla". Este programa marcó la infancia de muchos cubanos y sigue siendo recordado con nostalgia por varias generaciones.
¿Cómo logró Aitana conocer a Marcolina en persona?
Aitana conoció a Marcolina después de que su madre le enviara un video a Norma Reina, mostrando a Aitana imitando al personaje. La actriz respondió al video y las invitó a encontrarse en un evento en Hialeah, donde Norma Reina estaba caracterizada como Marcolina.
¿Cómo ha impactado Norma Reina a las nuevas generaciones?
Aunque "La sombrilla amarilla" es un programa antiguo, Norma Reina sigue siendo relevante gracias a su participación en las redes sociales, donde comparte momentos entrañables, como videos bailando con su hija. Esto ha permitido que las nuevas generaciones también se encariñen con su personaje y su legado.
¿Qué simboliza el encuentro de Aitana con Marcolina para la comunidad cubana en el exilio?
El encuentro simboliza la conexión intergeneracional y el poder de los recuerdos de la infancia para unir a los cubanos dentro y fuera de la isla. A través de personajes como Marcolina, estas memorias se mantienen vivas y continúan creando lazos entre diferentes generaciones de cubanos en el exilio.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.