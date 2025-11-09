Angelina Castro salva ofrenda a Yemayá en Key Biscayne: “No sé de quién es, pero ashé y que se le cumpla”

La actriz cubanoamericana Angelina Castro protagonizó un curioso momento durante un paseo por Key Biscayne, Florida, al intervenir para evitar que un funcionario retirara una ofrenda dedicada a Yemayá, la deidad yoruba del mar.

En un video compartido en Facebook, que acumula más de 9.000 “me gusta” y cientos de comentarios, Castro cuenta cómo convenció al empleado para no desechar el llamativo objeto, colocado muy cerca del agua.

“Si dejaste esta brujería en Key Biscayne... ¡Te la salvé!. Bendiciones y que se cumpla la petición por la que la dejaron aquí”, dijo la actriz entre risas, mientras mostraba a lo lejos una muñeca negra vestida de azul y blanco.

Castro, conocida por su carrera en el cine para adultos, en otras ocasiones ha explicado que su trabajo le ha dado seguridad y libertad personal. Es una mujer que no vive pendiente del juicio ajeno.

Casada desde hace 16 años y madre de dos hijos, afirma que su profesión nunca ha sido un problema en su familia ni para sus amistades, porque para ella lo primero es ser y actuar como una buena persona.