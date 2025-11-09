Angelina Castro salva ofrenda a Yemayá en Key Biscayne: “No sé de quién es, pero ashé y que se le cumpla”

La actriz cubanoamericana Angelina Castro protagonizó un curioso momento durante un paseo por Key Biscayne, Florida, al intervenir para evitar que un funcionario retirara una ofrenda dedicada a Yemayá, la deidad yoruba del mar.
En un video compartido en Facebook, que acumula más de 9.000 “me gusta” y cientos de comentarios, Castro cuenta cómo convenció al empleado para no desechar el llamativo objeto, colocado muy cerca del agua.
“Si dejaste esta brujería en Key Biscayne... ¡Te la salvé!. Bendiciones y que se cumpla la petición por la que la dejaron aquí”, dijo la actriz entre risas, mientras mostraba a lo lejos una muñeca negra vestida de azul y blanco.
Castro, conocida por su carrera en el cine para adultos, en otras ocasiones ha explicado que su trabajo le ha dado seguridad y libertad personal. Es una mujer que no vive pendiente del juicio ajeno.
Casada desde hace 16 años y madre de dos hijos, afirma que su profesión nunca ha sido un problema en su familia ni para sus amistades, porque para ella lo primero es ser y actuar como una buena persona.
Preguntas frecuentes sobre la intervención de Angelina Castro en la ofrenda a Yemayá
¿Quién es Angelina Castro y qué hizo en Key Biscayne?
Angelina Castro es una actriz cubanoamericana conocida por su carrera en el cine para adultos. Recientemente, protagonizó un incidente en Key Biscayne, Florida, donde intervino para evitar que un funcionario retirara una ofrenda dedicada a Yemayá, la deidad yoruba del mar. El acto fue compartido en Facebook, donde recibió una gran cantidad de "me gusta" y comentarios.
¿Qué es una ofrenda a Yemayá y por qué es importante?
Una ofrenda a Yemayá es un acto de devoción a la deidad yoruba del mar. Yemayá es una figura central en la religión yoruba y la santería, venerada especialmente por su papel como madre de todos los orishas y protectora del mar. Las ofrendas suelen contener elementos simbólicos, como muñecas vestidas de blanco y azul, y son una forma de pedir protección, bendiciones o el cumplimiento de deseos.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana en Miami ante actos de devoción a orishas como Yemayá?
La comunidad cubana en Miami ha mostrado un creciente interés en los actos de devoción a orishas como Yemayá. Estos rituales reflejan la persistencia de tradiciones religiosas entre los cubanos emigrados, que encuentran en estas prácticas una forma de conectar con sus raíces culturales y espirituales. Eventos como el tambor en altamar para Yemayá han cobrado fuerza, destacando la importancia de la espiritualidad y el respeto en estas ceremonias.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.