Actriz Belissa Cruz sufre accidente ayudando en el oriente cubano: "Realmente es duro estar aquí"

La actriz cubana Belissa Cruz compartió con sus seguidores en Instagram que sufrió una fractura en un dedo mientras participaba en labores de ayuda en el oriente del país, afectado tras el paso del huracán Melissa.

A pesar de la lesión, la artista aseguró que continúa trabajando en la entrega de la ayuda humanitaria recolectada y desmintió rumores sobre un supuesto traslado al hospital.

“Estoy pasando por aquí para darle las gracias a cada una de las personas que me han escrito al privado. Han sido muchas. He intentado poco a poco irle contestando a todos”, comenzó diciendo Cruz en sus historias. “Estoy feliz, estoy agradecida y bendecida por ver tantas muestras de cariño y de agradecimiento. Es lo menos que podemos hacer”, añadió.

La intérprete explicó que su intención no es recibir reconocimientos por la ayuda que brinda en las zonas más afectadas, sino acompañar a quienes más lo necesitan. “Esto realmente no es para ponerle una medalla a nadie… Realmente es duro estar aquí. Sacrificar tu tiempo, tu salud, todo. Pero es lo que toca, por todas las personas que están pasando por esto”, expresó.

Captura Instagram / Belissa Cruz

Belissa también aclaró las versiones falsas que circularon en redes sociales sobre su estado de salud: “Hay publicaciones falsas que dicen que me llevaron por un mareo y vómitos porque estaba muy estresada, y eso es totalmente mentira. Nunca me han llevado a ningún hospital ni me ha dado ningún mareo. Hemos estado aquí al pie del cañón todo el tiempo”.

Finalmente, confirmó que su única lesión es una fractura en un dedo del pie, pero que eso no le ha impedido continuar con las tareas solidarias. “Lo único que me ha pasado es que tengo un dedo fracturado, pero estoy aquí, con la bota. Ayer estuvimos trabajando, y hasta que no llegue a La Habana no voy a poner acción al asunto porque sé lo que lleva”.

En otro momento del video alertó sobre cuentas falsas en Facebook que utilizan su nombre para pedir dinero para donaciones.

Junto a Teresa Padrón, Alejandro Cuervo, Ja Rulay y otros artistas cubanos, Belissa ha estado brindando su ayuda en el oriente de la isla entregando las donaciones que han sido recaudadas en La Habana y Miami por el equipo de La Familia Cubana.