Lola Mento Guasimita cumple el sueño de una joven cubana al regalarle las fotos de sus quince

La actriz Danay Cruz, popularmente conocida en redes por su personaje de Lola Mento Guasimita, volvió a robarse el cariño de sus seguidores con un gesto que ha conmovido a muchos.La artista, junto al equipo de Marce Estudio, hizo realidad el sueño de Rachel, una joven cubana que anhelaba tener las fotos de sus quince años.
Las emotivas imágenes, compartidas en Instagram, muestran los retratos profesionales de la quinceañera luciendo como toda una reina. Al ver el álbum de fotos y las ampliaciones no pudo ocultar las lágrimas de felicidad mientras su mamá se quedaba anonadada de la sorpresa.
“Haciendo sueños realidad. Gracias Marce Estudio por este detallazo, Rachel de ‘sal si puedes’ y su mami fueron muy felices y yo más”, escribió Lola Mento en la publicación, que rápidamente se llenó de mensajes de admiración y cariño.
El gesto solidario de la artista refleja una vez más la conexión especial que mantiene con su público y su compromiso por regalar sonrisas, dentro y fuera de sus divertidos personajes.
Rachel de ‘sal si puedes’ fue la joven que ganó el concurso Nuestra Belleza de Guasimita que lanzó en redes la propia Lola Mento y que tanto hizo reír a los internautas en redes.
Preguntas frecuentes sobre el gesto solidario de Lola Mento Guasimita
¿Quién es Lola Mento Guasimita y qué hizo por Rachel, la joven cubana?
Lola Mento Guasimita, interpretada por la actriz Danay Cruz, sorprendió a Rachel, una joven cubana, regalándole las fotos de sus quince años. Esto fue posible gracias al apoyo del equipo de Marce Estudio, quienes colaboraron para que Rachel tuviera una sesión fotográfica profesional. Este gesto solidario fue compartido en redes sociales, conmoviendo a muchos de sus seguidores.
¿Cómo se dio a conocer Rachel dentro de la comunidad de Lola Mento Guasimita?
Rachel fue la ganadora del concurso "Nuestra Belleza de Guasimita", organizado por Lola Mento Guasimita en redes sociales. El concurso captó la atención de muchos internautas y fue una de las maneras en las que Lola Mento Guasimita conectó con su comunidad de seguidores.
¿Cuál ha sido la reacción del público ante el gesto de Lola Mento Guasimita?
La reacción del público ha sido de admiración y cariño hacia Lola Mento Guasimita. Muchos usuarios de redes sociales han expresado su aprecio por el gesto solidario y la conexión especial que la actriz mantiene con su audiencia, destacando su compromiso por generar sonrisas y felicidad.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.