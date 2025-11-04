Lola Mento Guasimita cumple el sueño de una joven cubana al regalarle las fotos de sus quince

La actriz Danay Cruz, popularmente conocida en redes por su personaje de Lola Mento Guasimita, volvió a robarse el cariño de sus seguidores con un gesto que ha conmovido a muchos.La artista, junto al equipo de Marce Estudio, hizo realidad el sueño de Rachel, una joven cubana que anhelaba tener las fotos de sus quince años.

Las emotivas imágenes, compartidas en Instagram, muestran los retratos profesionales de la quinceañera luciendo como toda una reina. Al ver el álbum de fotos y las ampliaciones no pudo ocultar las lágrimas de felicidad mientras su mamá se quedaba anonadada de la sorpresa.

“Haciendo sueños realidad. Gracias Marce Estudio por este detallazo, Rachel de ‘sal si puedes’ y su mami fueron muy felices y yo más”, escribió Lola Mento en la publicación, que rápidamente se llenó de mensajes de admiración y cariño.

El gesto solidario de la artista refleja una vez más la conexión especial que mantiene con su público y su compromiso por regalar sonrisas, dentro y fuera de sus divertidos personajes.

Rachel de ‘sal si puedes’ fue la joven que ganó el concurso Nuestra Belleza de Guasimita que lanzó en redes la propia Lola Mento y que tanto hizo reír a los internautas en redes.