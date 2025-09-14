Cumpliría 20 años uno de los jóvenes muertos por explosión en unidad militar de Melones

Vídeos relacionados:

José Carlos Guerrero García, uno de los 13 fallecidos tras la explosión de un almacén de municiones en el poblado de Melones, en Holguín, hubiera cumplido 20 años esta semana.

“11 de septiembre de 2025 terminarías su servicio militar obligatorio y mañana cumplirá 20 años de edad. DIOS te cuide donde quiera que estes”, escribió ese día su padre, Julio César Guerrero Batista, en Facebook, recordando a su hijo fallecido mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio (SMO).

Facebook

También en el grupo de Facebook No más VÍCTIMAS en el servicio militar en cuba, el activista Alfredo González, padre de Annier González, otro joven fallecido mientras cumplía el SMO, recordó a José Carlo.

“Si no fuera por las IRRESPONSABILIDADES y el DESORDEN en el SERVICIO MILITAR en Cuba cumpliría 20 años de vida, demos un felicidades al cielo o un amen, lo siento en el alma se por lo duro que son estas fechas para nuestras familias”, dijo.

José Carlos fue una de las 13 víctimas del siniestro del 7 de enero, que fueron declaradas oficialmente fallecidas por el alto mando de las Fuerzas Armadas cubanas, en un comunicado publicado la víspera.

Facebook

Los hechos

Poco después del siniestro, Julio César Guerrero reclamó se haga una investigación real de los hechos y exigió la búsqueda del cuerpo del joven.

Guerrero sostuvo que “nunca se iniciaron la búsqueda y mucho menos las investigaciones en el lugar de la explosión” y alegó que, según el parte diario que un oficial de las FAR le daba en su domicilio, las labores “no se podían iniciar” porque en el sitio “seguían detonando municiones y no se podía poner en riesgo a los rescatistas, investigadores y peritos”.

El consternado padre cuestionó en qué momento se llevaron a cabo la búsqueda y la investigación, y reveló que hasta la fecha “a los familiares de las víctimas no se les ha dado una explicación detallada de lo sucedido”.

“Por qué el ministro de las FAR, y el secretario del PCC provincial, no se reunió con los familiares cuándo estuvo en Holguín, para al menos expresar sus condolencias a las familias”, se preguntó.

“Yo le digo y exijo [que] el cuerpo de mi hijo y [los] demás sean encontrados. Qué van hacer con el material militar que queda en el lugar. Yo quiero el cuerpo de mi hijo”, concluyó Guerrero.

En otra publicación en Facebook, el padre advirtió: “Sin cuerpo no habrá ceremonia”, decisión que apoyaron familiares y allegados.

La comisión del MINFAR encargada de la investigación del siniestro declaró que, debido a “la complejidad extrema que existe en el terreno producto de las explosiones, los efectos de los gases acumulados y los severos daños ocasionados, así como el peligro real de derrumbes debido a la afectación estructural de la obra”, no se pudo llegar hasta el lugar donde se encuentran las 13 personas -cuatro oficiales y nueve soldados- que hicieron frente al siniestro con la intención de evitar su propagación.

Según la versión oficial, “a tenor con los trabajos realizados y los análisis de los especialistas”, la comisión ministerial y los órganos de investigación competentes concluyeron que “es inaccesible el lugar del accidente y en consecuencia no existe posibilidad alguna de vida en el lugar”.

El informe aseguró que, “después de varios días de intenso trabajo”, se determinó que la posible causa del suceso “está asociada a un fallo eléctrico provocado por un cortocircuito en el interior de la instalación”.

Durante los días posteriores a la explosión, el régimen mantuvo hermetismo sobre la investigación del trágico suceso, lo que generó indignación entre los familiares de las víctimas, que denunciaron negligencia, falta de interés en comenzar las labores de rescate y nula información sobre las pesquisas.

Las autoridades alegaron que el riesgo de más explosiones impedía a los especialistas entrar al área de la unidad militar donde se desataron el incendio y las explosiones, para iniciar la búsqueda de los desaparecidos.

Aunque la información oficial del régimen no lo ha corroborado, ha trascendido por familiares y allegados que los nueve soldados víctimas del siniestro eran jóvenes reclutados en el Servicio Militar, que en Cuba es de obligatorio cumplimiento para los varones a partir de los 17 años.

No al Servicio Militar

En medio del dolor y la indignación generados por la tragedia en la que desaparecieron nueve jóvenes soldados y cuatro militares, cobró nuevo impulso la campaña “No al Servicio Militar”.

Promovida por activistas y organizaciones independientes, la iniciativa exige el fin del Servicio Militar, considerado por muchos cubanos como un sistema opresivo y peligroso para los jóvenes.

En una denuncia publicada este jueves, la activista Yamilka Laffita (conocida como Lara Crofs) reveló que autoridades “están presionado a las madres del poblado de Melones, para que envíen a sus hijos al servicio militar obligatorio”.

“¿Aún no han podido sacar los cuerpos de los niños que están dentro de los silos, y ya están reclutando más niños para volverlos a enviar a la muerte?”, condenó.

Laffita alertó que “las amenazas del oficial Yoel Méndez, quien se encarga de citar a los muchachos del Consejo Popular El Purial, a las madres que se niegan a enviar a sus hijos al peligro, son cada vez más constantes”.

“¿Presidencia Cuba, Minfar Cuba, la decencia y el respeto de ustedes llegó a su fin verdad?”, arremetió la activista contra las autoridades.

Preguntas frecuentes sobre la explosión en la unidad militar de Melones y el Servicio Militar Obligatorio en Cuba