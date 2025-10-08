Soldado de la Brigada de la Frontera en Guantánamo sufre grave accidente

Vídeos relacionados:

Un soldado de la Brigada de la Frontera en Guantánamo habría perdido un brazo a causa de un accidente que sufrió este martes mientras cumplía funciones dentro de la unidad militar, en el oriente de Cuba, según reportes extraoficiales.

Debido a la gravedad de las heridas, el joven soldado fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Militar “Joaquín Castillo Duany”, en Santiago de Cuba, de acuerdo con fuentes a las que tuvo acceso el comunicador Yosmany Mayeta Labrada, quien dio a conocer la primicia.

Según el reporte, el incidente ocurrió en el Batallón del Oeste de la Brigada de la Frontera, un cuerpo de las Fuerzas Armadas cubanas integrado por soldados que cumplen el Servicio Militar, obligatorio para los jóvenes del sexo masculino. La unidad es limítrofe con la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo.

“Hasta el momento, no se han ofrecido declaraciones oficiales sobre las causas del accidente ni sobre el estado actual del soldado, aunque se conoce que su pronóstico es delicado”, subrayó Mayeta en la nota publicada en sus redes sociales.

Aún no ha trascendido el nombre del joven herido.

Este trágico suceso se une a graves incidentes reportados en unidades militares del país, que han provocado lesiones o la muerte de jóvenes reclutas, y también oficiales. Tales hechos han puesto al descubierto la falta de seguridad en los recintos de las FAR, además de la ausencia de transparencia del régimen al informar sobre las causas y circunstancias en que se producen.

Sólo en 2025, han muerto al menos 13 jóvenes mientras cumplían el Servicio Militar Activo, requisito obligatorio impuesto por el régimen a los varones a partir de los 17 años.

El incido del año estuvo marcado por una tragedia. Explosiones en un almacén militar en la localidad de Melones, en el municipio Rafael Freyre, en Holguín, dejaron un saldo de 13 personas fallecidas, nueve soldados (reclutas) y cuatro oficiales. El gobierno cubano aún no ha rendido cuentas sobre las causas y responsables del siniestro que segó tantas vidas jóvenes y enlutó a decenas de familias.

Cuatro meses después, el joven Léster Álvarez presuntamente se quitó la vida mientras cumplía el Servicio Militar en la prisión de Ariza, en la provincia de Cienfuegos.

En julio, un joven de 18 años, oriundo de la comunidad El Gabriel, en el municipio Quivicán, en Mayabeque, falleció también en la unidad militar donde hacía el Servicio, en circunstancias que han generado una profunda ola de indignación y dolor entre familiares y personas allegadas.

Apenas transcurrido un mes, Antonio Rassi, de 18 años, perdió la vida en la Unidad Militar El Calvario, en La Habana, supuestamente a causa de una autolesión. Su madre, Mercedes Roque, ha exigido públicamente una investigación transparente y responsabilidades a los oficiales de la unidad donde ocurrieron los hechos.

También en agosto murió Lázaro Daniel Monteros, un joven avileño de 19 años, mientras cumplía el Servicio Militar en la unidad de El Morro, en La Habana.

En los últimos días, ha trascendido la denuncia de Alberto Horrutinier Sánchez, padre de Yorgenis Horrutinier Rodríguez, de 18 años, quien casi pierde completamente la visión tras recibir un disparo accidental durante una práctica de tiro del Servicio Militar en La Habana.

Durante los últimos años las víctimas de este programa obligatorio del régimen cubano han crecido, ya sea por accidentes, enfermedades no atendidas a tiempo, suicidios o abusos en las unidades militares.

