Brote de hepatitis afecta unidad militar en la brigada de la frontera de Guantánamo

Un brote de hepatitis afecta a la Brigada de la Frontera en Guantánamo, específicamente en el Batallón del Este, donde la mayoría de los soldados son adolescentes recién reclutados, según denuncias que exponen la gravedad de una situación que las autoridades militares intentan silenciar.

De acuerdo con una publicación del periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, a través de su página de Facebook, los familiares de los jóvenes buscan respuestas sobre el estado de salud de sus hijos, pero reciben solo evasivas y mensajes tranquilizadores de los mandos militares, mientras en la práctica la propagación de la enfermedad avanza sin control.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Las propias comunicaciones de los reclutas con sus padres contradicen la versión oficial y muestran que el brote se extiende dentro de la unidad, sin protocolos efectivos que frenen los contagios.

El caso pone en evidencia la fragilidad de las condiciones sanitarias en los destacamentos militares y la opacidad con la que las autoridades gestionan emergencias que ponen en riesgo a decenas de adolescentes enviados al servicio obligatorio.

La falta de información oficial agrava la incertidumbre de las familias, que permanecen en vilo mientras sus hijos enferman dentro de instalaciones donde prima el secretismo.

La salud de los jóvenes soldados pende de un hilo frente a un brote que el régimen se niega a reconocer públicamente.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) confirmó el 27 de agosto que ha habido un “discreto incremento” del número de casos con hepatitis A en el país.

La hepatitis A es una enfermedad viral aguda que afecta al hígado, transmitida principalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados con heces de personas infectadas. Su propagación se ve facilitada en condiciones de higiene deficientes y en áreas con problemas en el suministro y tratamiento del agua potable.

“Siempre que se pueda, hay que hervir el agua y también administrarle las pastillas de cloro, que en determinados momentos se las venden en las farmacias de nuestro país, y se las echas y lo tomas ahí, y los vegetales lavarlos muy bien con agua que esté clorada”, recomendó Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Minsap.

A propósito, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una nueva alerta sanitaria dirigida a sus ciudadanos, tras el aumento de casos de hepatitis A en la capital cubana, advirtiendo que el riesgo de contagio se incrementa por las deficiencias en los sistemas de agua y saneamiento.

Las autoridades estadounidenses recomendaron a los viajeros consultar con su médico sobre la vacuna contra la hepatitis A antes de visitar la isla, además de extremar precauciones de higiene durante su estancia.

Esta nueva alerta se suma a otras advertencias sanitarias recientes emitidas por Washington en relación con brotes de dengue, chikungunya y oropouche en Cuba, lo que refleja la creciente preocupación por el deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias en la isla.

Pero la expansión de los basureros, mal olor y proliferación de vectores forma parte del paisaje cotidiano en otras ciudades y pueblos de Cuba. Esta situación se ve exacerbada por los persistentes problemas de abastecimiento de agua e ineficaz recolección de basura.

La acumulación de desechos suscita la indignación de vecinos que denuncian condiciones insalubres e inacción estatal, mientras conviven entre moscas, malos olores y el temor a enfermedades.

A fines de junio, las autoridades de Salud en Cárdenas, Matanzas, afirmaron que habían disminuido "significativamente" los casos sospechosos de hepatitis A en el reparto 13 de Marzo, tras la implementación de un conjunto de "medidas de control" focalizadas en la zona, si bien de seguían reportando de uno a dos casos diarios.

En diciembre de 2024, el Minsap ya había confirmado un aumento significativo de esta enfermedad,.

Preguntas frecuentes sobre el brote de hepatitis en Guantánamo