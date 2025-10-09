Gobierno improvisa hospital para niños con fiebre ante colapso del Pediátrico de Matanzas

Un incremento de casos febriles y sospechas de arbovirosis ha obligado a las autoridades sanitarias a habilitar un centro anexo al hospital pediátrico Eliseo Noel Camaño de Matanzas, síntoma inequívoco de la agudización de la crisis sanitaria que afecta esa provincia durante los últimos meses.

Según reportó la televisión oficial cubana, la provincia atraviesa un pico epidémico de arbovirosis como el dengue y el chikungunya, lo que ha saturado el hospital pediátrico de Matanzas, que solo cuenta con 75 camas para ingresos.

Ante la saturación del hospital pediátrico, que en la práctica equivale a un colapso del sistema, el régimen anunció la habilitación urgente de un centro alternativo en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas.

Allí, de forma improvisada, se sumarán 100 camas destinadas a niños con fiebre sin complicaciones, que requieren observación médica bajo un flujo de atención “especial” diseñado de emergencia.

Entre los casos atendidos está Valeria, una niña de apenas un año y tres meses con fiebre alta, inflamación en los pies y dolores articulares, síntomas atribuidos al chikungunya.

Una doctora del hospital explicó que, por protocolo, todo menor de 10 años con sospecha de arbovirosis debe ser hospitalizado, incluso si no presenta criterios clínicos para el ingreso en ese momento, con el objetivo de prevenir complicaciones.

Lo más leído hoy:

Los médicos insisten en que se acuda de inmediato a las instituciones sanitarias ante cualquier síntoma, ya que virus como el dengue pueden derivar en cuadros graves si no se tratan a tiempo, a pesar de que llueven las denuncias de la precariedad del sistema de salud en Matanzas, que incluye un grave desabastecimiento.

Pese al colapso del hospital principal, las autoridades aseguran que no se reportan pacientes graves ni fallecimientos por arbovirosis en la provincia hasta el momento.

Este miércoles, el doctor Francisco Durán García aseguró que no se han reportado fallecidos asociados a los eventos virales que afectan al país, y desmintió versiones que hablaban de “11 muertos en una noche” en Matanzas.

En su actualización semanal sobre el escenario epidemiológico, el epidemiólogo precisó que, aunque hay alta demanda de servicios de salud en esa provincia, estos no han colapsado.

Durán confirmó la circulación de tres arbovirosis: dengue (de presencia sostenida), chikungunya (detectado inicialmente en Matanzas y en expansión dentro de la provincia) y oropouche (en descenso).

Sin embargo, los cubanos han cuestionado duramente las recientes palabras del doctor Francisco Durán, con decenas de comentarios que, "desde el respeto", contradicen al reconocido médico y comunicador.

Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Matanzas