“No hay médico, no hay reactivos, no hay nada”: Madre cubana denuncia abandono sanitario en Matanzas

La cubana Yulianela Yoliesky Amador denunció este lunes las precarias condiciones del sistema de salud en Cárdenas, Matanzas, tras varios días de angustia por la falta de atención médica y recursos para tratar a su hijo de 15 años, enfermo de artritis idiopática, hepatitis y una posible virosis.

“No hay médico, no hay reactivos, no hay nada”, escribió en Facebook la angustiada madre, relatando cómo ha tenido que recorrer hospitales y policlínicos sin obtener respuesta.

“Cada vez que voy no hay nada para bajar fiebre. Hago responsable de lo que le pueda suceder a mi hijo a todo el personal que le corresponde atenderlo”, expresó.

La madre explicó que su hijo lleva varios días con fiebre de 40 grados y que no ha podido realizarse los análisis necesarios porque en el hospital no hay reactivos.

Aseguró que la prueba de transaminasas, fundamental para evaluar la gravedad de la hepatitis, no se ha podido realizar, pese a haber dejado todos los datos del paciente en el hospital.

Días antes, Amador había agradecido públicamente en Facebook a una doctora y a una técnica de ultrasonido del hospital de Cárdenas, pero aprovechó para denunciar la escasez de personal y la sobrecarga laboral en el laboratorio de urgencias, donde una sola técnica asumía más de 16 casos.

“Es inhumano para ella y también para los pacientes enfermos que necesitan reposo y tienen que esperar largas horas”, escribió.

La situación se agravó cuando, en la noche, acudió al policlínico Echeverría y comprobó que tampoco había medicamentos básicos.

“Tuve que regresar con mi hijo a casa volado en fiebre porque a las nueve de la noche ya no había duralgina para inyectar”, lamentó.

La madre también denunció que el Consultorio #9 de su área no tiene médico, lo que la ha obligado a depender del servicio pediátrico del hospital provincial.

“Hoy es incierta mi situación. No voy a parar de denunciar públicamente todo este atropello”, concluyó.

Las publicaciones de esta madre reflejan la crisis sanitaria que atraviesa Matanzas y otras provincias del país, donde la falta de medicamentos, reactivos y personal médico se agrava cada semana, mientras las autoridades aseguran que “todo está garantizado”.

La denuncia de esta madre contradice la reciente versión de la Dirección Provincial de Salud de Matanzas, que negó que el hospital general docente Julio M. Aristegui Villamil, de Cárdenas, haya interrumpido sus servicios de laboratorio por falta de reactivos, tras circular en redes sociales denuncias sobre carencias en la atención médica.

En una nota publicada en su perfil oficial de Facebook, la entidad aseguró que el hospital mantiene “un suministro estable y suficiente de reactivos e insumos” y que las pruebas esenciales “no han sido suspendidas”.

Admitieron que pueden presentarse “situaciones puntuales de reposición de inventario”, pero insistieron en que estas “no han afectado la atención a los pacientes”.

Asimismo, invitaron a la población “a informarse por los canales oficiales y a no difundir rumores que generen confusión o desconfianza”.

De igual forma, las autoridades sanitarias de Matanzas aseguraron que no se han registrado fallecidos por el actual brote de virus transmitidos por mosquitos en la provincia, aunque reconocieron que los 13 municipios presentan circulación del chikungunya y 12 mantienen transmisión activa del dengue, con excepción de la Ciénaga de Zapata.

No obstante, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) comenzó a trasladar médicos y enfermeros desde otras provincias hacia Matanzas, en un intento de contener el deterioro de la situación epidemiológica que enfrenta el territorio, donde se reportan altos índices de contagios por dengu y, chikungunya.

