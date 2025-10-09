Camión articulado sufre accidente en la Autopista Habana–Pinar del Río

Vídeos relacionados:

Un camión articulado sufrió un accidente de tránsito este jueves en el kilómetro 27,5 de la Autopista Habana–Pinar del Río, frente al Cupet de la zona, según reportes de testigos en redes sociales.

El hecho fue difundido a través del grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas”, donde se compartió una imagen del siniestro. De acuerdo con los comentarios en la publicación, el chofer del vehículo resultó herido pero sobrevivió, siendo trasladado de inmediato al hospital.

Publicación de Facebook/ ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Aunque hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones, los internautas aclararon que el conductor no falleció, desmintiendo los rumores iniciales que circularon tras el accidente.

Captura de pantalla de Facebook/ ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Las autoridades de tránsito aún no han ofrecido información oficial sobre las causas del siniestro ni sobre el tipo de carga que transportaba el camión.

En contexto:

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte y lesiones graves en la isla, donde las deficiencias en la infraestructura vial, el deterioro del parque automotor y la falta de recursos para el mantenimiento de carreteras son elementos que agravan la situación, según informes oficiales.

Cuba registró 502 muertes en accidentes de tránsito de enero a agosto de 2025, casi el 80 % de los fallecidos por esa causa en todo el año anterior, lo que apunta a un alza de la mortalidad por incidentes en las vías del país.

De acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes, divulgadas por la Agencia Cubana de Noticias, en siete de cada 10 hechos hubo víctimas, principalmente por el choque de vehículos, que sigue siendo el accidente “más peligroso” con el 36 % del total de fallecidos.

Entretanto, cada accidente provocado por exceso de velocidad registra al menos una víctima y cada cinco siniestros por esa causa, fallece una persona.

Villa Clara, Santiago de Cuba, Granma y Artemisa son las provincias con el panorama más crítico, pues aumentaron en más de un tercio los accidentes en relación con 2024, reveló el jefe de la Dirección Nacional de Tránsito del Ministerio del Interior (Minint), coronel Roberto Rodríguez Fernández.

Mientras, la mayor peligrosidad se ha reportado en La Habana, Ciego de Ávila, Villa Clara, Holguín y Santiago de Cuba, sobre todo por hechos en los que han estado involucrados conductores de motos y ciclomotores, y peatones.

Según Rodríguez, las indisciplinas de los choferes de esos vehículos son causantes de alrededor de 11 accidentes diarios y al menos siete heridos y un fallecido cada seis días. Aseguró que esos medios de transporte están implicados en el 52 % de los incidentes viales en el país, y han provocado el 32 % de las muertes y 42 % de los lesionados.

El informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial considera entre las principales causas de accidentes en este periodo, el no prestar la debida atención al control del vehículo y el irrespeto al derecho de vía, con el 63 % de los sucesos.

A estas causales añadió los desperfectos técnicos, las infracciones de peatones y conductores de motos y ciclomotores, además del adelantamiento indebido, que de conjunto provocaron el 25 % de los hechos y el 28 % de las muertes.

No obstante, aunque no se mencionaron, siguen siendo determinantes en la accidentalidad el mal estado, la falta de señalización y la escasa iluminación de calles y carreteras, además de la antigüedad y el deterioro del parque automotor del país.

