Aumenta mortalidad por accidentes de tránsito en Cuba: 502 fallecidos de enero a agosto

Cuba registró 502 muertes en accidentes de tránsito de enero a agosto de 2025, casi el 80 % de los fallecidos por esa causa en todo el año anterior, lo que apunta a un alza de la mortalidad por incidentes en las vías del país.

La Comisión Nacional de Seguridad Vial informó esta semana que en los primeros ocho meses del año se reportaron 5,025 accidentes -41 más que en igual periodo de 2024-, a causa de los cuales 4,516 personas resultaron heridas.

El año pasado, los accidentes de tráfico (7,507) dejaron un saldo de 634 fallecidos y 6,613 lesionados, cifras inferiores a las de 2023.

De acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes, divulgadas por la Agencia Cubana de Noticias, en siete de cada 10 hechos hubo víctimas, principalmente por el choque de vehículos, que sigue siendo el accidente “más peligroso” con el 36 % del total de fallecidos.

Entretanto, cada accidente provocado por exceso de velocidad registra al menos una víctima y cada cinco siniestros por esa causa, fallece una persona.

Villa Clara, Santiago de Cuba, Granma y Artemisa son las provincias con el panorama más crítico, pues aumentaron en más de un tercio los accidentes en relación con 2024, reveló el jefe de la Dirección Nacional de Tránsito del Ministerio del Interior (Minint), coronel Roberto Rodríguez Fernández.

Mientras, la mayor peligrosidad se ha reportado en La Habana, Ciego de Ávila, Villa Clara, Holguín y Santiago de Cuba, sobre todo por hechos en los que han estado involucrados conductores de motos y ciclomotores, y peatones.

Según Rodríguez, las indisciplinas de los choferes de esos vehículos son causantes de alrededor de 11 accidentes diarios y al menos siete heridos y un fallecido cada seis días. Aseguró que esos medios de transporte están implicados en el 52 % de los incidentes viales en el país, y han provocado el 32 % de las muertes y 42 % de los lesionados.

El informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial considera entre las principales causas de accidentes en este periodo, el no prestar la debida atención al control del vehículo y el irrespeto al derecho de vía, con el 63 % de los sucesos.

A estas causales añadió los desperfectos técnicos, las infracciones de peatones y conductores de motos y ciclomotores, además del adelantamiento indebido, que de conjunto provocaron el 25 % de los hechos y el 28 % de las muertes.

No obstante, aunque no se mencionaron, siguen siendo determinantes en la accidentalidad el mal estado, la falta de señalización y la escasa iluminación de calles y carreteras, además de la antigüedad y el deterioro del parque automotor del país.

