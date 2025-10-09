La Dura cuenta detalles de su accidente de tránsito en Miami: "Gracias a Dios estoy bien"

La influencer cubana La Dura compartió en sus redes sociales detalles del accidente de tránsito que sufrió en Miami el pasado masado martes del que, por suerte, salió ilesa.
A través de sus historias de Instagram, la popular creadora de contenido agradeció a quienes se preocuparon por ella y explicó brevemente cómo ocurrieron los hechos: “Agradecerles a todas esas personitas que me escribieron ayer mostrándose preocupados por el tema del accidente”.
La Dura contó que mientras conducía por su senda, un camión con un tráiler que iba por el carril derecho perdió una pieza, aparentemente una llanta u otro objeto de gran tamaño, que impactó directamente su vehículo.
“Les voy a contar rapidito lo que pasó. Yo venía manejando en mi senda y de la senda derecha venía un camión con un tráiler. Se le cayó algo, imagino que era una llanta, no sé. Fue algo bien grande y bien heavy porque me ocasionó varios daños en el carro”, relató.
El objeto golpeó toda la parte derecha del automóvil, lo desestabilizó y provocó daños materiales, aunque afortunadamente la influencer no resultó herida.
Lo más leído hoy:
“Eso vino directo para encima de mí, me cogió toda la parte derecha del carro, lo desestabilizó, pero gracias a Dios estoy bien, eso es lo que importa”, concluyó.
La Dura había preocupado mucho a sus seguidores que a raíz de la noticia del accidente le enviaron muchos mensajes interesados por su estado de salud. Diliamne es una de las influencers cubanas más activas y queridas en redes sociales con más de tres millones de seguidores en Instagram.
Preguntas Frecuentes sobre el Accidente de Tránsito de La Dura en Miami
¿Cómo ocurrió el accidente de tránsito de La Dura en Miami?
El accidente de tránsito ocurrió cuando La Dura conducía por su senda en Miami y un camión con un tráiler que estaba en el carril derecho perdió una pieza, aparentemente una llanta u otro objeto de gran tamaño. El objeto impactó directamente su vehículo, ocasionándole varios daños materiales. Afortunadamente, la influencer no resultó herida.
¿Cuál es el estado de salud de La Dura tras el accidente?
Después del accidente de tránsito en Miami, La Dura compartió con sus seguidores que, afortunadamente, no sufrió heridas y se encuentra bien. Ella misma agradeció a sus seguidores por su preocupación y aseguró que lo más importante es que está ilesa.
¿Cómo reaccionaron los seguidores de La Dura al accidente?
Los seguidores de La Dura reaccionaron rápidamente al enterarse del accidente con una ola de mensajes de apoyo y preocupación. Muchos enviaron deseos de salud y bendiciones a través de las redes sociales, demostrando el cariño y la conexión que tienen con la influencer cubana.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.