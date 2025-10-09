La Dura cuenta detalles de su accidente de tránsito en Miami: "Gracias a Dios estoy bien"

La influencer cubana La Dura compartió en sus redes sociales detalles del accidente de tránsito que sufrió en Miami el pasado masado martes del que, por suerte, salió ilesa.

A través de sus historias de Instagram, la popular creadora de contenido agradeció a quienes se preocuparon por ella y explicó brevemente cómo ocurrieron los hechos: “Agradecerles a todas esas personitas que me escribieron ayer mostrándose preocupados por el tema del accidente”.

La Dura contó que mientras conducía por su senda, un camión con un tráiler que iba por el carril derecho perdió una pieza, aparentemente una llanta u otro objeto de gran tamaño, que impactó directamente su vehículo.

Captura Instagram / La Dura

“Les voy a contar rapidito lo que pasó. Yo venía manejando en mi senda y de la senda derecha venía un camión con un tráiler. Se le cayó algo, imagino que era una llanta, no sé. Fue algo bien grande y bien heavy porque me ocasionó varios daños en el carro”, relató.

El objeto golpeó toda la parte derecha del automóvil, lo desestabilizó y provocó daños materiales, aunque afortunadamente la influencer no resultó herida.

“Eso vino directo para encima de mí, me cogió toda la parte derecha del carro, lo desestabilizó, pero gracias a Dios estoy bien, eso es lo que importa”, concluyó.

La Dura había preocupado mucho a sus seguidores que a raíz de la noticia del accidente le enviaron muchos mensajes interesados por su estado de salud. Diliamne es una de las influencers cubanas más activas y queridas en redes sociales con más de tres millones de seguidores en Instagram.

