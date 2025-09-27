Moto eléctrica se incendia en plena calle de Santiago de Cuba

Una moto eléctrica se prendió fuego en plena calle de Santiago de Cuba, un tipo de suceso que lamentablemente es cada vez más común en la isla.
El video del hecho fue difundido por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.
No se reportaron daños a terceros ni personas lesionadas.
En los últimos meses, se han reportado múltiples incendios de motos eléctricas en distintas provincias de Cuba, lo que ha generado preocupación entre los usuarios y llamado la atención sobre la necesidad de establecer regulaciones más estrictas y campañas de concienciación sobre su uso seguro.
Estos vehículos se han vuelto esenciales ante la escasez de combustible y el deterioro del transporte público, pero los incidentes vinculados a sus baterías se han multiplicado.
El miércoles, una moto eléctrica se incendió en plena vía pública en la ciudad de Guantánamo.
Un día antes, una moto eléctrica se incendió en plena avenida Galiano, en Centro Habana, provocando explosiones que interrumpieron el tránsito y causaron alarma entre los transeúntes.
En el municipio de Mayarí, Holguín, otro vehículo comenzó a echar humo minutos después de haber sido aparcado, hasta quedar envuelto en llamas. La rápida intervención de bomberos y vecinos evitó una tragedia mayor.
Un mes antes, un incendio originado por un motor eléctrico en Guantánamo fue atribuido a una batería que había sido reparada recientemente, lo que volvió a poner sobre la mesa los riesgos de las modificaciones informales en estos equipos.
También en Holguín, la explosión de una motorina dentro de una vivienda generó daños materiales considerables y encendió las alarmas sobre la falta de control técnico en el uso doméstico de estos vehículos.
En un caso más trágico, un anciano perdió la vida en Sancti Spíritus tras un incendio causado por una motorina que estalló dentro de su vivienda en Zaza del Medio, sin que los vecinos pudieran rescatarlo a tiempo.
Entre las causas más comunes identificadas por expertos y bomberos están las cargas prolongadas, la mala calidad de las baterías, las reparaciones informales y la ausencia de normas de seguridad en el almacenamiento de estos equipos.
Preguntas frecuentes sobre los incendios de motos eléctricas en Cuba
¿Por qué se incendian las motos eléctricas en Cuba?
Las motos eléctricas en Cuba se incendian principalmente debido a problemas con las baterías, incluyendo cargas prolongadas, mala calidad de las mismas, reparaciones informales y falta de normas de seguridad en su almacenamiento. La dependencia de estos vehículos, ante la crisis del transporte público y la escasez de combustible, ha aumentado el riesgo de incidentes trágicos.
¿Cuáles son las recomendaciones para evitar incendios de motos eléctricas?
Para evitar incendios de motos eléctricas, es recomendable realizar mantenimientos periódicos con personal calificado, evitar sobrecargar tomacorrientes, no cargar las baterías durante toda la noche y mantener los motores lejos de materiales inflamables. Es crucial respetar las normas de seguridad para preservar la vida y la tranquilidad en los hogares cubanos.
¿Qué tan frecuente es el problema de incendios de motos eléctricas en Cuba?
El problema de incendios de motos eléctricas en Cuba es alarmantemente frecuente. Aunque el gobierno no publica estadísticas oficiales, reportes en redes sociales y medios independientes documentan decenas de siniestros cada año, algunos con consecuencias fatales, lo que genera preocupación tanto en la población como en las autoridades.
¿Cómo afecta la falta de regulaciones a los incendios de motos eléctricas?
La falta de regulaciones estrictas en Cuba afecta significativamente la seguridad de las motos eléctricas. La ausencia de normas claras sobre la calidad de los equipos y sus baterías ha llevado a prácticas peligrosas, como reparaciones informales y el uso de piezas de baja calidad, aumentando el riesgo de incendios y explosiones.
