Moto eléctrica se incendia en plena calle de Santiago de Cuba

Una moto eléctrica se prendió fuego en plena calle de Santiago de Cuba, un tipo de suceso que lamentablemente es cada vez más común en la isla.

El video del hecho fue difundido por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

No se reportaron daños a terceros ni personas lesionadas.

En los últimos meses, se han reportado múltiples incendios de motos eléctricas en distintas provincias de Cuba, lo que ha generado preocupación entre los usuarios y llamado la atención sobre la necesidad de establecer regulaciones más estrictas y campañas de concienciación sobre su uso seguro.

Estos vehículos se han vuelto esenciales ante la escasez de combustible y el deterioro del transporte público, pero los incidentes vinculados a sus baterías se han multiplicado.

El miércoles, una moto eléctrica se incendió en plena vía pública en la ciudad de Guantánamo.

Un día antes, una moto eléctrica se incendió en plena avenida Galiano, en Centro Habana, provocando explosiones que interrumpieron el tránsito y causaron alarma entre los transeúntes.

En el municipio de Mayarí, Holguín, otro vehículo comenzó a echar humo minutos después de haber sido aparcado, hasta quedar envuelto en llamas. La rápida intervención de bomberos y vecinos evitó una tragedia mayor.

Un mes antes, un incendio originado por un motor eléctrico en Guantánamo fue atribuido a una batería que había sido reparada recientemente, lo que volvió a poner sobre la mesa los riesgos de las modificaciones informales en estos equipos.

También en Holguín, la explosión de una motorina dentro de una vivienda generó daños materiales considerables y encendió las alarmas sobre la falta de control técnico en el uso doméstico de estos vehículos.

En un caso más trágico, un anciano perdió la vida en Sancti Spíritus tras un incendio causado por una motorina que estalló dentro de su vivienda en Zaza del Medio, sin que los vecinos pudieran rescatarlo a tiempo.

Entre las causas más comunes identificadas por expertos y bomberos están las cargas prolongadas, la mala calidad de las baterías, las reparaciones informales y la ausencia de normas de seguridad en el almacenamiento de estos equipos.

Preguntas frecuentes sobre los incendios de motos eléctricas en Cuba