La Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció que todos sus servicios estarán suspendidos el jueves 9 de octubre debido a una actividad organizada frente a sus instalaciones, según informó en su cuenta oficial en X.
No habrá servicios de visas, lo que incluye entrevistas, revisión de documentos y entrega de pasaportes.
Los solicitantes afectados serán contactados la próxima semana para reprogramar sus citas.
"La información sobre las citas reprogramadas será proporcionada directamente a los solicitantes; por favor, no llamen a la Embajada", subraya el tuit.
La sede diplomática también permanecerá cerrada el viernes 10 de octubre, por ser feriado nacional en Cuba, y el lunes 14 de octubre por un festivo en Estados Unidos.
El gobierno cubano programó para este jueves actos de solidaridad con Palestina en toda la Isla.
Según el periódico oficialista Granma, en La Habana se realizará una concentración en la tribuna antimperialista José Martí desde las 7:30 am, que será transmitida por la televisión nacional.
El anuncio refleja la desconexión entre los intereses del régimen cubano y la urgencia de atender la crisis humanitaria que afecta a la población.
La organización de actos políticos contrasta con la precariedad que enfrenta la ciudadanía, que sufre cortes constantes de electricidad, escasez de agua potable, alimentos y medicinas.
El episodio pone en evidencia cómo el gobierno sigue priorizando la propaganda y el activismo internacional sobre la atención a los problemas internos, mientras los ciudadanos enfrentan diariamente la falta de servicios esenciales y la incertidumbre sobre su vida cotidiana.
Preguntas frecuentes sobre la suspensión de servicios de la Embajada de EE.UU. en La Habana
¿Por qué la Embajada de EE.UU. en La Habana suspendió sus servicios el 9 de octubre de 2025?
La Embajada de EE.UU. en La Habana suspendió sus servicios debido a una actividad organizada frente a sus instalaciones, lo que impidió el acceso a la sede. Esta actividad fue parte de las protestas oficialistas en solidaridad con Palestina organizadas por el gobierno cubano.
¿Qué servicios quedaron suspendidos en la embajada durante la protesta?
Durante la protesta, se suspendieron todos los servicios de visas, incluyendo entrevistas, revisión de documentos y entrega de pasaportes. Los solicitantes afectados recibirán información para reprogramar sus citas la semana siguiente.
¿Cómo afecta la situación de Cuba a las operaciones de la Embajada de EE.UU.?
La crisis energética en Cuba, caracterizada por apagones frecuentes y prolongados, afecta la estabilidad y seguridad de las operaciones de la Embajada de EE.UU. Además, el régimen prioriza la propaganda y el activismo internacional sobre la atención a problemas internos, lo que puede dificultar las relaciones diplomáticas.
¿Qué impacto tiene la desconexión del régimen cubano en la vida cotidiana de los ciudadanos?
La desconexión del régimen cubano con las necesidades de su población se refleja en la organización de actos políticos en lugar de atender la crisis humanitaria. Los ciudadanos enfrentan cortes de electricidad, escasez de agua, alimentos y medicinas, lo que agrava la precariedad de sus vidas cotidianas.
