La Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció que todos sus servicios estarán suspendidos el jueves 9 de octubre debido a una actividad organizada frente a sus instalaciones, según informó en su cuenta oficial en X.

No habrá servicios de visas, lo que incluye entrevistas, revisión de documentos y entrega de pasaportes.

Los solicitantes afectados serán contactados la próxima semana para reprogramar sus citas.

"La información sobre las citas reprogramadas será proporcionada directamente a los solicitantes; por favor, no llamen a la Embajada", subraya el tuit.

La sede diplomática también permanecerá cerrada el viernes 10 de octubre, por ser feriado nacional en Cuba, y el lunes 14 de octubre por un festivo en Estados Unidos.

El gobierno cubano programó para este jueves actos de solidaridad con Palestina en toda la Isla.

Según el periódico oficialista Granma, en La Habana se realizará una concentración en la tribuna antimperialista José Martí desde las 7:30 am, que será transmitida por la televisión nacional.

El anuncio refleja la desconexión entre los intereses del régimen cubano y la urgencia de atender la crisis humanitaria que afecta a la población.

La organización de actos políticos contrasta con la precariedad que enfrenta la ciudadanía, que sufre cortes constantes de electricidad, escasez de agua potable, alimentos y medicinas.

El episodio pone en evidencia cómo el gobierno sigue priorizando la propaganda y el activismo internacional sobre la atención a los problemas internos, mientras los ciudadanos enfrentan diariamente la falta de servicios esenciales y la incertidumbre sobre su vida cotidiana.

