Embajada de EE.UU. en Cuba informa sobre impacto del cierre del Gobierno en sus operaciones

La Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció que sus cuentas oficiales en redes sociales no se actualizarán de forma regular mientras permanezca vigente el cierre parcial del Gobierno estadounidense por falta de asignaciones presupuestarias.

“Debido a la interrupción de las asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden plenamente las operaciones, con la excepción de información urgente relacionada con la seguridad”, informó la sede diplomática en un comunicado difundido en la plataforma X (antes Twitter).

Pese a la reducción en su actividad pública, la embajada aclaró que los servicios programados de pasaportes y visas de tránsito, tanto en Estados Unidos como en sus representaciones en el extranjero, seguirán funcionando “en la medida en que la situación lo permita”.

“No actualizaremos esta cuenta hasta que se reanuden plenamente las operaciones, salvo en el caso de información urgente relacionada con la seguridad”, reiteró la legación diplomática.

La interrupción en las operaciones responde al cierre temporal del Gobierno federal de EE.UU., una situación que ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo los presupuestos necesarios para financiar las agencias gubernamentales.

Este miércoles, el Senado estadounidense rechazó dos propuestas presupuestarias —una presentada por los demócratas y otra por los republicanos— en el primer intento por levantar el cierre desde que se suspendieran las funciones no esenciales del Gobierno federal la medianoche del martes.

La propuesta demócrata fue derrotada por 53 votos contra 47, mientras que la republicana obtuvo 55 votos a favor y 45 en contra, quedando cinco sufragios por debajo de los 60 necesarios para su aprobación.

Los senadores demócratas John Fetterman (Pensilvania) y Catherine Cortez Masto (Nevada) se desmarcaron de su bancada y apoyaron la propuesta republicana, que de momento está más cerca de obtener luz verde.

Los liberales han condicionado su apoyo a una renovación de los subsidios del programa sanitario Obamacare y a la reversión de recortes en salud incluidos en la gran ley fiscal promovida por el presidente Donald Trump.

Sin embargo, los republicanos, que han acusado a los demócratas de querer beneficiar a inmigrantes indocumentados con esos fondos, insisten en negociar esos puntos después de la aprobación presupuestaria.

Mientras tanto, la Casa Blanca advirtió que los despidos de empleados públicos federales son inminentes. “Lamentablemente, son una consecuencia de la paralización del Gobierno”, dijo la portavoz Karoline Leavitt, responsabilizando a los demócratas por la situación.

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, declaró que el recorte de personal podría ejecutarse “en dos días”. De hecho, esa oficina ya envió directrices a todas las agencias para identificar programas no esenciales y activar despidos si el cierre se prolonga.

Durante este período, seguirán funcionando servicios considerados esenciales como fuerzas de seguridad, aeropuertos, Ejército y seguridad social, aunque los empleados no recibirán salarios hasta que se apruebe un nuevo presupuesto.