Desde volar en Emirates hasta el Burj Khalifa: Seidy La Niña comparte detalles de su lujoso viaje a Dubái

La cantante cubana Seidy La Niña está disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Dubái, y ha decidido compartir cada detalle con sus seguidores, desde el viaje en la aerolínea Emirates hasta las impresionantes vistas desde el rascacielos más alto del mundo.

Vestida con un llamativo conjunto de colores vivos, Seidy ha mostrado imágenes en las que se le ve explorando lugares icónicos como el Burj Khalifa, el edificio más alto del planeta, desde donde posó sonriente con el atardecer dubaití de fondo y conoció a una fanática cubana.

También compartió momentos caminando por la zona de Downtown Dubai, rodeada de rascacielos y lujo por donde se mire.

La artista, que ha sabido combinar su carrera musical con una presencia sólida en redes sociales y plataformas de contenido exclusivo como OnlyFans, no ha escapado de los comentarios e insinuaciones que sugieren que paga este viaje con el dinero ganado en la paginita azul.

Aunque no negó que sus ingresos han sido muy buenos, Seidy dejó entrever con picardía que el viaje fue un regalo muy especial de alguien que pronto revelará a sus seguidores, dejando a todos con la intriga de conocer a la persona detrás de este gesto.

Lo cierto es que Seidy La Niña está viviendo un buen momento personal y profesional, y Dubái ha sido el escenario perfecto para celebrarlo.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el lujoso viaje de Seidy La Niña a Dubái