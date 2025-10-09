Teresa Padrón se pronuncia sobre evidencias sobre la muerte de El Taiger dadas a conocer públicamente

Teresa Padrón, exmánager y amiga cercana de El Taiger, se pronunció públicamente sobre la difusión de la evidencia gráfica del asesinato del reguetonero cubano.

Su reacción se produjo tras una audiencia celebrada este miércoles 8 de octubre en una corte de Miami-Dade.

“Nadie debería de enseñar esas fotos, es una persona, no es un perro”, sentenció Teresa en declaraciones a Univision, Teresa, visiblemente afectada por las imágenes del cuerpo de El Taiger tras el impacto de bala, que forma parte del grupo de más de 1,200 fotografías del caso que la Fiscalía compartió con medios de prensa.

Teresa considera que la divulgación de estas fotografías, algunas extremadamente explícitas, vulnera la dignidad que merece la memoria del artista y el respeto que se debe a su familia

Padrón cuestionó, además, la estrategia de la fiscalía y su manejo mediático.

“¿Por qué están soltando tanta evidencia? Para mí eso está poniendo en riesgo el proceso de juicio”, declaró, alertando sobre el posible efecto que la sobreexposición del caso pueda tener sobre la imparcialidad del jurado.

Lo más leído hoy:

Añadió, además, que la pistola que aparece en algunas de las imágenes no pertenece al reguetonero, lo que refuerza la hipótesis de que era del agresor, Damián Valdez-Galloso, actualmente procesado como presunto autor del crimen.

“Me da mucha tristeza… no era la manera en que queríamos que se proyectara su imagen”

En otras declaraciones, en ese caso para Telemundo 51, Teresa expresó su dolor al ver cómo el legado visual de El Taiger queda manchado por imágenes que circularán para siempre en internet.

“Me da mucha tristeza porque el internet no perdona y esas imágenes se quedarán ahí para siempre”, dijo.

“No era la manera en que nosotros queríamos que se hubiera proyectado su imagen”, subrayó.

Habló también en nombre de su familia, sus fanáticos y las personas que lo amaron, insistiendo en que esa exposición pública es innecesaria y dañina.

Un rosario en la mano: Símbolo de fe y despedida

Entre las imágenes difundidas por la fiscalía, una muestra al artista con un rosario en la mano.

Teresa explicó que se trataba de un objeto personal que él le había pedido días antes.

“Yo tenía un rosario en mi carro, él me lo había pedido y yo le había dicho que le iba a comprar uno, pero que ese no porque el que yo tenía era mío”, relató.

Finalmente, cuando El Taiger ingresó al hospital, ella se lo colocó en la mano.

Teresa también compartió su convicción de que, en los últimos días, el artista perdió la voluntad de vivir. “

Yo tenía toda la esperanza de que él se iba a salvar, pero creo en mi corazón que en algún momento en esos días él se dejó vencer. Él ya no quería seguir luchando”, dijo, recordando cómo fue duramente criticada por mantener el optimismo cuando la situación médica era crítica.

Un proceso lento, con nuevas incógnitas

El juicio se ha extendido por más de un año, pero se espera que comience formalmente en diciembre.

Mientras tanto, la próxima audiencia ha sido pautada para el 15 de octubre.

Una nueva línea de interrogantes gira en torno a un Mercedes sedán registrado a nombre de Néstor Domínguez Márquez, incluido como evidencia en el caso, aunque aún no se ha esclarecido su implicación.

Voluminosa y perturbadora recopilación de evidencias

La Fiscalía de Miami-Dade ha desclasificado una voluminosa y perturbadora recopilación de evidencias relacionadas con el asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Taiger.

Más de 1,200 fotografías, documentos judiciales y registros forenses han sido incorporados como pruebas por la Fiscalía del condado contra Damian Valdez Galloso, el único acusado por el crimen, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado.

Las imágenes revelan con crudeza detalles inéditos de la escena del crimen, el interior de la vivienda donde presuntamente ocurrió el asesinato, del vehículo en el que fue transportado el artista en estado crítico y también de la habitación de un motel en que se hospedaba con frecuencia en Hialeah.

La mayoría de las pruebas fueron recolectadas en el interior de la casa de Valdez Galloso, en Hialeah, donde según la investigación tuvo lugar el crimen en la madrugada del 3 de octubre de 2024. Las fotografías muestran una vivienda aparentemente normal, pero con signos evidentes de una escena alterada y limpiada con premura.

En uno de los rincones, se observan toallas manchadas, una botella de blanqueador medio vacía y un cubo de trapear con agua turbia, todo dispuesto junto a prendas de ropa dentro de una lavadora. Además, en la basura fueron hallados frascos vacíos de cloro industrial y cubos de limpieza desechados, lo que refuerza la hipótesis de un intento deliberado de limpiar la escena.

Entre las evidencias más comprometedoras figuran dispositivos de seguridad, incluida una cámara Ring, que estaban desconectados tras el incidente.

Una de las cámaras de vigilancia, ubicada en la puerta de la vivienda, fue hallada tirada en el suelo, presuntamente arrancada intencionalmente para evitar la grabación del hecho.

Uno de los hallazgos más impactantes se produjo en el interior del Mercedes Benz GLC 300 negro con matrícula de Florida JJWG55, vehículo donde fue encontrado el artista a las 8:00 a.m. del 3 de octubre.

El auto estaba estacionado en NW 17th Ave, con el maletero abierto y una de las puertas traseras entreabierta. Allí, agentes de policía encontraron a El Taiger agonizante, con una herida de bala en la frente y graves lesiones craneales.

El maletero presentaba manchas de sangre, y en su interior había galones de combustible, joyas, una navaja y un cuchillo enfundado.

También fueron halladas botellas de bebidas, ropa personal y restos de comida, lo que indica que el automóvil fue utilizado no solo para el transporte sino posiblemente para intentar borrar evidencia durante el traslado al hospital.

En paralelo, los investigadores registraron la habitación de motel donde vivía El Taiger. Varias de esas fotografías -parte del paquete presentado por la Fiscalía- muestran con detalle las condiciones dentro de esa habitación del motel en Hialeah, donde el artista solía quedarse de forma ocasional.

Las imágenes revelan un espacio desordenado y caótico: servilletas manchadas de sangre, bolsas con lo que según la policía es fentanilo, prendas y ropa sucia, así como colillas de cigarro dispersas por la habitación. También se observan joyas y restos de comida rápida sobre las superficies.

El juicio contra Damian Valdez Galloso está previsto para comenzar el 8 de diciembre de 2025.

De ser hallado culpable, Damian Valdez Galloso podría enfrentar cadena perpetua.