La emotiva llamada en la que María Corina Machado conoció que ganó el Nobel de la Paz

Foto © X / María Corina Machado y captura de video de YouTube de Premio Nobel

La primera reacción de María Corina Machado al enterarse de que había ganado el Premio Nobel de la Paz 2025 no fue un discurso solemne ni preparado, sino una mezcla de incredulidad, lágrimas y risas compartidas.

Desde la clandestinidad, donde se encuentra escondida de la persecución del régimen de Nicolás Maduro, la líder opositora atendió una llamada que marcó la jornada: la del Instituto Nobel noruego.

El director del centro, Kristian Berg Harpviken, fue el primero en comunicarle la noticia, apenas minutos antes de que el Comité hiciera público el fallo.

En la grabación divulgada por la Fundación Nobel, se escucha a Machado repetir varias veces "¡Oh, Dios mío!" y confesar con la voz entrecortada: "No tengo palabras… Me siento honrada, abrumada y muy agradecida en nombre del pueblo de Venezuela".

Harpviken le pidió guardar la noticia durante cinco minutos, hasta el anuncio oficial. Ella, visiblemente impactada, respondió: "Creo que me va a llevar mucho más tiempo creer lo que acabo de escuchar".

Un premio con doble significado

Para Machado, el reconocimiento trasciende su figura personal.

Lo más leído hoy:

En la llamada oficial con el Instituto Nobel insistió: "Este es un logro para toda la sociedad. Yo solo soy una persona, no lo merezco. Este es el mayor reconocimiento a nuestro pueblo".

Posteriormente, en un mensaje publicado en su cuenta de X, vinculó el galardón con la lucha política que lidera.

"Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad", expresó.

"Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados", agregó.

La visión del Comité Nobel

El presidente del Comité Nobel noruego, Jørgen Watne Frydnes, definió a Machado como "una valiente y comprometida defensora de la paz, que mantiene viva la llama de la democracia en medio de la oscuridad".

El fallo destacó su papel en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela y en la búsqueda de "una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Según Frydnes, Machado encarna "la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces".

Entre risas y lágrimas con Edmundo González

Poco después, llegó una llamada más íntima: la de Edmundo González Urrutia, su aliado político.

En el video compartido en sus redes, se escuchó la espontaneidad del momento: "Ay no, bueno... no sé si estoy... estoy en shock. ¿Pero qué es esta vaina? Yo no puedo creer esto, Dios mío", dijo Machado entre risas nerviosas.

González, contagiado por la emoción, le respondió: "Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es un carajazo".

El dirigente opositor, excandidato presidencial apoyado por Machado en 2024, acompañó el video con un mensaje público.

"¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Venezuela será libre!", escribió.

Contexto y repercusiones

La noticia ha sacudido el escenario político de Venezuela.

Machado se convierte en la primera persona venezolana en recibir un Premio Nobel, lo que la coloca entre las figuras más influyentes de América Latina en la actualidad.

Su trayectoria está marcada por la confrontación con el chavismo.

En 2023, tras arrasar en las primarias opositoras, el régimen de Maduro bloqueó su candidatura presidencial. Un año más tarde, desconoció el triunfo de González, el candidato respaldado por ella, lo que generó denuncias internacionales de fraude.

Desde entonces, Machado se mantiene en la clandestinidad, bajo una persecución cada vez más feroz.

En contraste, el silencio del régimen de Maduro ante la noticia resulta tan elocuente como la reacción emotiva de Machado.

Al mismo tiempo, en Estados Unidos se espera con interés la postura del presidente Donald Trump, quien durante años aspiró al Nobel, pero que en 2025 vio cómo el galardón recaía en la dirigente venezolana.

La llamada telefónica que cambió la historia de Machado refleja no solo la dimensión humana de un premio cargado de simbolismo, sino también la determinación de una dirigente que, incluso perseguida y oculta, recibió la confirmación de que su lucha ha trascendido fronteras.

Preguntas Frecuentes sobre el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado