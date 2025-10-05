General Michael Flynn advierte que “los días de Maduro están contados”

Vídeos relacionados:

El general retirado Michael T. Flynn, exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó este sábado en un mensaje publicado en redes sociales que “los días de Nicolás Maduro están severamente contados”.

Flynn, cercano al actual presidente Donald Trump, calificó al mandatario venezolano como “líder de la mayor organización terrorista extranjera del hemisferio”, y advirtió que no habrá espacio para una continuidad chavista.

“No quedará un ‘mini-Maduro’ en su lugar”, escribió, mencionando que figuras clave del gobierno estadounidense, como la fiscal general Pam Bondi, el secretario de Guerra y el director del FBI, “no lo permitirán”.

El exfuncionario subrayó que “el terrorismo, el narcotráfico, la trata infantil y otras actividades ilícitas se acabaron”, y remarcó que Trump “está completamente decidido, y cada día más serio” en su postura contra regímenes autoritarios en la región.

Flynn también expresó su respaldo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien llamó “la Dama de Hierro”, como la ha calificado el secretario de Estado, Marco Rubio. “Necesitamos a la debidamente electa y muy fuerte @MariaCorinaYA”, señaló.

Aseguró que, en su experiencia “cazando con éxito objetivos de alto valor”, Maduro debería retirarse “mientras pueda”, y permitir al pueblo venezolano elegir libremente su destino.

El mensaje se produjo poco después de nuevas declaraciones del presidente Trump, quien reiteró que su administración “no tolerará regímenes criminales en el hemisferio occidental”, en clara referencia al gobierno de Caracas.

Tensión militar, narcotráfico y el Cártel de los Soles en el Caribe

En recientes semanas, la región del Caribe ha sido escenario de una escalada militar sin precedentes entre Estados Unidos y Venezuela, vinculada al combate al narcotráfico y al poder creciente del Cártel de los Soles.

Reportes de incursiones aéreas, despliegues navales, maniobras bilaterales con países de la región y advertencias explícitas desde Washington hacia Caracas, marcan la actualidad noticiosa.

El régimen venezolano ha respondido alertando que no tolerará agresiones militares externas. Al mismo tiempo, Washington ha incrementado su presencia naval en el Caribe, incluyendo el desplazamiento de un buque lanzamisiles, el posicionamiento de cazas F‑35 y operaciones marítimas antinarcóticos.

Este despliegue se combina con el discurso de Trump declarando que EE. UU. está en “conflicto armado” con los cárteles del narcotráfico, lo que abre la puerta a una interpretación más agresiva de las acciones militares dentro y cerca del territorio venezolano.

El Cártel de los Soles, supuestamente enlaces entre estructuras del poder chavista -encabezadas por Maduro- y el tráfico de drogas, aparece con frecuencia en estas narrativas como objetivo central de la “guerra antinarcóticos” promovida por Washington.

En medio de esta tensión, el gobierno de Maduro ha respondido decretando un estado de “conmoción exterior”, movilizando tropas e intensificando su retórica de resistencia.

En este contexto, la disputa ya trasciende el plano del discurso diplomático: el Caribe se convierte en escenario de confrontación geopolítica con riesgo real de escalamiento militar bajo la bandera del combate al narcotráfico.