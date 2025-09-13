María Corina Machado: “Venezuela está a un paso de la libertad, luego vamos por Cuba y Nicaragua”

La líder opositora venezolana María Corina Machado envió este jueves un mensaje contundente al exilio cubano reunido en Miami, en el marco de la conferencia “Salvar a Cuba”, organizada por el Directorio Democrático Cubano (DDC) en su 35 aniversario.

“Venezuela está finalmente muy cerca de conquistar la libertad, y luego iremos juntos por Cuba y Nicaragua”, afirmó la líder que consiguió aglutinar a la oposición al régimen de Nicolás Maduro e infringirle una aplastante derrota en julio de 2024, durante las elecciones presidenciales en las que finalmente se proclamó vencedor el chavismo, en un movimiento denunciado masivamente por fraudulento.

El encuentro, que se celebra este sábado en el Big Five Club de Miami, congrega a líderes políticos, congresistas estadounidenses, activistas cubanos y voces internacionales decididas a trazar una estrategia de cambio democrático en la isla, en medio de lo que los organizadores califican como “la peor crisis humanitaria de su historia”.

Machado, en un mensaje grabado, agradeció el respaldo de congresistas estadounidenses presentes en la cita —entre ellos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez—, a quienes calificó de “aliados de la causa democrática en toda la región”. La dirigente destacó que Venezuela vive un momento decisivo tras “26 años de lucha continua” contra lo que definió como “un régimen criminal y narcoterrorista”.

“Hoy nuestro país está próximo a ser libre. Y cuando eso ocurra, iremos de inmediato por Cuba y Nicaragua para construir una región libre de comunismo, narcoterrorismo y tiranías”, subrayó la opositora, quien denunció la persecución de activistas, desapariciones forzadas y la existencia de más de 800 presos políticos en su país.

Una ofensiva diplomática contra el régimen cubano

Acorde a Diario de las Américas, el evento “Salvar a Cuba” busca consolidar un movimiento de “salvación nacional” que una a los cubanos dentro y fuera de la isla, reforzado por alianzas internacionales. Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador del DDC y de la Asamblea de la Resistencia Cubana, advirtió que la meta es “librar a Cuba del régimen que la oprime” y llamó a intensificar la presión política y diplomática.

Entre los invitados internacionales destaca Björn Söder, parlamentario sueco que ha promovido en Europa la suspensión de fondos de la Unión Europea al gobierno cubano, así como Rosa María Payá, directora de Cuba Decide, quien continuará la línea de acción iniciada por su padre, Oswaldo Payá, opositor y líder del Movimiento Cristiano de Liberación, asesinado por el régimen cubano, según investigaciones independientes e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El DDC recibió además el respaldo de la Fundación Reformismo21 de España, cuyo presidente, Pablo Vázquez, reconoció “la firmeza del compromiso con la defensa de los derechos humanos y la transición pacífica hacia la democracia en Cuba”.

Una sociedad civil madura que reclama salvar a Cuba

La conferencia “Salvar a Cuba” se celebra en un momento en que la sociedad civil dentro de la isla ha alcanzado una madurez inédita. Las protestas del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura, impulsadas por jóvenes artistas y miembros del Movimiento San Isidro, marcaron un punto de inflexión en la resistencia pacífica al autoritarismo.

Esa semilla de inconformidad germinó con fuerza el 11 de julio de 2021 (11J), cuando miles de cubanos en más de cincuenta localidades salieron a las calles al grito de “libertad” y “patria y vida”, en la mayor ola de manifestaciones antigubernamentales en seis décadas.

Desde entonces, pese a la represión y el encarcelamiento de cientos de ciudadanos, nuevas expresiones de disenso se han multiplicado. Familias de presos políticos, periodistas independientes, artistas y sacerdotes católicos han alzado la voz contra la crisis y la violencia estatal, mostrando que el miedo dejó de ser un dique absoluto frente al deseo de cambio.

Declaraciones como la de los “seis pasos para salvar Cuba” surgida en Camagüey, o los mensajes pastorales de los obispos católicos reclamando transformaciones estructurales, son la prueba de que la sociedad cubana debate hoy un proyecto de país más allá de los límites impuestos por el régimen.

Ese despertar interno se conecta con un exilio que, tras décadas de resistencia, se articula cada vez más en iniciativas colectivas como la Asamblea de la Resistencia Cubana, Cuba Decide, y Ciudadanía y Libertad, entre otras.

La confluencia de ambas orillas está generando una visión compartida de nación, donde la exigencia de liberación de los presos políticos, el respeto a las libertades fundamentales y la convocatoria de elecciones libres constituyen puntos de consenso.

“Salvar a Cuba” ya no es solo un lema de los exiliados, sino también un clamor de los cubanos dentro de la isla que han demostrado capacidad de organización, creatividad política y voluntad de sacrificio.

Esa madurez, forjada en la adversidad, apunta hacia un escenario en el que el cambio democrático no se concibe como un acto externo, sino como la construcción conjunta de una nación libre y plural, nacida de la resistencia de su propio pueblo.

Una causa común

Machado cerró su intervención con un mensaje de unidad regional: “Es la misma causa Cuba y Venezuela. No hay nada más poderoso que un pueblo que decidió ser libre. Que viva Cuba libre, que viva Venezuela libre”.

Con esta declaración, la opositora venezolana alineó la lucha de su país con la del exilio cubano, reforzando la idea de que la caída del chavismo podría abrir un nuevo ciclo político en América Latina.