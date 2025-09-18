María Elvira Salazar: Petroleras de EE.UU. apoyarán a Venezuela cuando caiga Maduro

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar aseguró que las compañías petroleras estadounidenses están listas para asociarse con los líderes legítimos de Venezuela, una vez que el régimen de Nicolás Maduro sea depuesto.
“Las compañías petroleras estadounidenses están listas para colaborar con los legítimos líderes de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González. Cuando Maduro finalmente sea llevado ante la justicia, el pueblo venezolano recuperará la libertad, restaurará la seguridad y construirá una prosperidad duradera”, expresó.
Sus declaraciones fueron en una entrevista con Fox News. Salazar subrayó que empresas como Chevron respaldarán la reconstrucción del país sudamericano únicamente cuando se establezca un gobierno democrático.
“Chevron debería estar empujando millones y millones de cargas de petróleo al día, y quieren hacerlo. No solo Chevron, sino el resto de las compañías estadounidenses necesitan estar en Venezuela como antes, ayudando a los venezolanos a crecer más ricos y tener una mejor economía”, dijo.
Chevron no financiará al régimen chavista
Salazar mantiene una crítica constante de cualquier intento de normalización con el régimen de Maduro. En una publicación de julio pasado en su cuenta de Facebook, aseguró que “ni un solo dólar de Chevron llegará al régimen de Maduro”, tras el levantamiento parcial de las restricciones a las operaciones de la petrolera en Venezuela.
“No debemos, bajo ninguna circunstancia, volver a inyectar dinero en los campos petroleros de Venezuela. Yo tomo en serio el compromiso del Presidente. Esa fue su promesa”, escribió la legisladora por Florida.
“Estados Unidos jamás debe financiar dictaduras criminales. ¡Ni un dólar para Maduro! ¡Ni oxígeno para el socialismo!”, insistió Salazar.
Chevron vuelve a operar en Venezuela
El 24 de julio de 2025, la administración de Donald Trump dio luz verde a Chevron para retomar sus actividades en Venezuela, mediante una licencia específica para operar junto a la estatal PDVSA. La decisión marca un giro en la política energética estadounidense, que busca equilibrar las sanciones con la demanda interna de crudo.
Chevron nunca rompió totalmente sus vínculos con Venezuela, incluso durante los años más duros de sanciones. Su regreso parcial es visto por algunos sectores como un intento de posicionarse estratégicamente para un eventual escenario postchavista, aunque ha despertado críticas entre quienes exigen mantener la presión total contra el régimen.
Venezuela se prepara para un posible cambio político
Las declaraciones de Salazar coinciden con un momento de auge para la oposición venezolana. María Corina Machado, quien lideró una contundente victoria opositora en los comicios internos de 2024, cuyos resultados fueron negados por el chavismo, afirmó el sábado que Venezuela está “muy cerca de conquistar la libertad”.
En un mensaje dirigido al exilio cubano en Miami, Machado agradeció el apoyo de congresistas como Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, y llamó a extender la lucha democrática a toda la región.
“Hoy nuestro país está próximo a ser libre. Y cuando eso ocurra, iremos de inmediato por Cuba y Nicaragua para construir una región libre de comunismo, narcoterrorismo y tiranías”, afirmó Machado.
Por su parte, el ministro de Interior y figura clave del chavismo Diosdado Cabello, en su programa Con el mazo dando, en el canal estatal VTV, aseguró que Venezuela está lista para enfrentar “lo que venga por muy duro que sea”.
Eran declaraciones en alusión directa a los movimientos de buques, submarinos y marines de Estados Unidos que permanecen en el Mar Caribe en enfrentamiento al tráfico de drogas.
