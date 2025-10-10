¡Estalló La Musa! Dayamí explota en el programa de Destino: “Tú dependes de mí, yo digo lo que me da la gana”

La reguetonera cubana Dayamí La Musa protagonizó un tenso momento durante su más reciente participación en el programa Destino Tolk, donde arremetió contra el presentador en defensa de los artistas cubanos y cuestionó la manera en que, según ella, se maneja la dinámica del espacio.
“Tengo que decirlo públicamente, mucha gente piensa como yo y nunca te lo han dicho en tu cara. Tú tienes que parar de decirle a los artistas lo que tienen que venir a decir al programa. Yo digo lo que me da la gana, caliento hasta que me da la gana, te digo las cosas cuando me dé la gana, hablo de quien me dé la gana. Tú no me puedes decir lo que tengo que decir. Tú me respetas. Tú dependes de mí", comentó primeramente.
"Los programas dependen de los artistas. Basta ya. ¿Hasta cuándo tú me vas a decir lo que tengo que decir? Yo vengo a tu programa a darte prestigio, luz a tu canal. Tú a mí no me aportas absolutamente nada”, expresó La Musa, visiblemente molesta.
Las declaraciones de la cantante provocaron una respuesta inmediata por parte del presentador dominicano del espacio, quien negó haber impuesto condiciones a sus entrevistados.
“Nunca le hemos faltado el respeto a ningún artista cubano aquí y no le hemos dicho que ‘tienes que decir eso o si no no te sacamos la entrevista’, así que mucha mentira tuya”, replicó el conductor, sin mencionar directamente el nombre de La Musa en su respuesta.
El incidente ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde los seguidores se han dividido entre quienes apoyan la postura frontal de Dayamí y quienes consideran que debió mantener un tono más conciliador.
La polémica entre Dayamí La Musa y Destino revive el debate sobre los límites de los medios de comunicación y el papel de los artistas cubanos en espacios públicos.
Preguntas Frecuentes sobre la Polémica de Dayamí La Musa en Destino Tolk
¿Qué provocó el estallido de Dayamí La Musa en el programa Destino Tolk?
El estallido de Dayamí La Musa fue provocado por su desacuerdo con el presentador del programa, a quien acusó de querer controlar lo que los artistas deben decir durante sus entrevistas. Dayamí defendió su derecho a expresarse libremente y afirmó que el programa depende de los artistas para su prestigio.
¿Cómo reaccionó el presentador de Destino Tolk ante las acusaciones de Dayamí La Musa?
El presentador de Destino Tolk negó las acusaciones de Dayamí La Musa, asegurando que nunca han impuesto condiciones a sus entrevistados. Él afirmó que jamás se ha faltado el respeto a ningún artista cubano en su programa.
¿Qué impacto tuvo la polémica entre Dayamí La Musa y Destino Tolk en las redes sociales?
La polémica ha generado múltiples reacciones en redes sociales, dividiendo a los seguidores entre quienes apoyan la postura de Dayamí La Musa y quienes creen que debería haber mantenido un tono más conciliador. El incidente ha reavivado el debate sobre los límites de los medios de comunicación y el papel de los artistas cubanos.
¿Cuál es el trasfondo del programa Destino Tolk en relación a los artistas cubanos?
Destino Tolk es un programa que ha sido escenario de varias controversias relacionadas con artistas cubanos, incluyendo debates sobre el regreso a Cuba de músicos en el exilio y disputas sobre la libertad de expresión. El programa ha estado en el centro de debates sobre la censura y el control en la industria musical cubana.
