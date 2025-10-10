¡Estalló La Musa! Dayamí explota en el programa de Destino: “Tú dependes de mí, yo digo lo que me da la gana”

La reguetonera cubana Dayamí La Musa protagonizó un tenso momento durante su más reciente participación en el programa Destino Tolk, donde arremetió contra el presentador en defensa de los artistas cubanos y cuestionó la manera en que, según ella, se maneja la dinámica del espacio.

“Tengo que decirlo públicamente, mucha gente piensa como yo y nunca te lo han dicho en tu cara. Tú tienes que parar de decirle a los artistas lo que tienen que venir a decir al programa. Yo digo lo que me da la gana, caliento hasta que me da la gana, te digo las cosas cuando me dé la gana, hablo de quien me dé la gana. Tú no me puedes decir lo que tengo que decir. Tú me respetas. Tú dependes de mí", comentó primeramente.

"Los programas dependen de los artistas. Basta ya. ¿Hasta cuándo tú me vas a decir lo que tengo que decir? Yo vengo a tu programa a darte prestigio, luz a tu canal. Tú a mí no me aportas absolutamente nada”, expresó La Musa, visiblemente molesta.

Las declaraciones de la cantante provocaron una respuesta inmediata por parte del presentador dominicano del espacio, quien negó haber impuesto condiciones a sus entrevistados.

“Nunca le hemos faltado el respeto a ningún artista cubano aquí y no le hemos dicho que ‘tienes que decir eso o si no no te sacamos la entrevista’, así que mucha mentira tuya”, replicó el conductor, sin mencionar directamente el nombre de La Musa en su respuesta.

El incidente ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde los seguidores se han dividido entre quienes apoyan la postura frontal de Dayamí y quienes consideran que debió mantener un tono más conciliador.

La polémica entre Dayamí La Musa y Destino revive el debate sobre los límites de los medios de comunicación y el papel de los artistas cubanos en espacios públicos.

