Lluvias intensas azotan Ciego de Ávila

Intensas lluvias y tormentas eléctricas azotan este sábado la provincia de Ciego de Ávila, donde meteorólogos y usuarios en redes sociales reportaron aguaceros fuertes desde horas del mediodía.

El meteorólogo Frank Fernández Castañeda informó a las 2:14 p.m. que llueve con gran intensidad en la ciudad cabecera, mientras que el usuario Andis Rodríguez García reportó precipitaciones muy fuertes en Chambas.

Imágenes publicadas en redes muestran calles anegadas y un cielo cubierto por densas nubes grises.

En algunos municipios, las lluvias estuvieron acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Según explicó el meteorólogo R. Galardy desde la página Ciego de Ávila Información, una banda de nubes se desplazó hacia el este sobre la región central del país, con su borde delantero alcanzando la provincia y generando chubascos y tormentas eléctricas en casi todo el territorio.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni afectaciones humanas, aunque las autoridades locales mantienen vigilancia ante posibles acumulaciones de agua en zonas bajas.

Los meteorólogos advierten que las lluvias continuarán durante la tarde y primeras horas de la noche, debido a la persistencia de una amplia zona de inestabilidad atmosférica y al paso de una onda tropical sobre el mar Caribe.

Las precipitaciones forman parte del mismo sistema que afectó este viernes a Cienfuegos, donde se registraron inundaciones locales y acumulados superiores a los 50 milímetros en pocas horas.

Las autoridades provinciales llaman a la población a mantener la precaución, evitar cruzar corrientes de agua y reportar cualquier situación de riesgo a los servicios de emergencia.

Los organismos meteorológicos continuarán monitoreando el desarrollo de las lluvias y emitirán nuevos avisos si las condiciones empeoran en las próximas horas.