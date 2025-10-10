Fuertes lluvias provocan nuevas inundaciones en La Habana

Las intensas lluvias registradas en La Habana este jueves han provocado severas inundaciones en múltiples zonas de la capital cubana, dejando calles anegadas, vehículos atrapados y una creciente preocupación entre los ciudadanos.

La imagen del desastre se repite en zonas de Playa y de El Vedado. El agua llega hasta las rodillas de las personas, hay contenedores de basura flotando, autos antiguos medio sumergidos, y postes eléctricos en peligro de colapso.

Otras fotografías tomadas desde el municipio Playa muestran la magnitud del fenómeno, donde el agua ha cubierto completamente la calzada y amenaza con entrar a las viviendas.

Ricardo Barrio Hernández, técnico en Observación Meteorológica, dijo en el perfil de Facebook Vigilancia Tropical que existe la posibilidad de eventos similares en las próximas horas.

Autoridades locales no han reportado aún daños estructurales mayores, pero los vecinos denuncian la misma realidad de siempre: alcantarillas colapsadas, calles sin mantenimiento y una respuesta institucional que brilla por su ausencia.

Los residentes se expresaron con frustración en redes sociales. Entre los comentarios más frecuentes destacan las quejas por el mal estado del sistema de drenaje en la ciudad, la acumulación de basura en las calles y la falta de mantenimiento de las alcantarillas.

Muchos coinciden en que “ni destupir tragantes puede el gobierno ya”, y otros ironizan proponiendo la fabricación de góndolas para desplazarse por la ciudad, como si de una nueva Venecia tropical se tratara.

“Cada vez será peor, las alcantarillas están llenas de basura”, comenta una internauta, mientras otro señala que “el presidente está preocupado por Palestina, mientras Cuba está en estado de putrefacción”.

La situación representa un riesgo serio, no solo por el daño material, sino por el peligro sanitario derivado de la mezcla de aguas pluviales con residuos acumulados durante días. En varias fotos se observa basura flotando entre el agua, sumando un componente de insalubridad al caos urbano.

Varios vecinos reportan que el agua entró en sus viviendas y negocios, y algunos no pudieron siquiera mover sus vehículos a tiempo para evitar que quedaran sumergidos.

La imagen de autos antiguos casi cubiertos por el agua evidencia la falta de preparación de la ciudad para enfrentar fenómenos meteorológicos que ya no son excepcionales.

