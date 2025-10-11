María Corina Machado habla por teléfono con Trump tras recibir el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora María Corina Machado sostuvo una conversación telefónica con el presidente Donald Trump tras recibir el Premio Nobel de la Paz, según relató el propio Trump, quien aseguró que la venezolana le dijo que aceptaba el galardón “en su honor”.

“Quien ganó me llamó. Me dijo que lo está aceptando en mi honor, porque lo merezco. No dije, entonces, que me lo diera. Fue una cosa muy linda de decir. Ella es muy buena. La he estado ayudando. Ellos necesitan mucha ayuda en Venezuela”, expresó.

El mandatario destacó su respaldo a Machado y a la causa democrática en Venezuela, insistiendo en que el país “necesita mucha ayuda”.

No ofreció más detalles del contenido de la llamada ni de eventuales gestiones específicas, más allá de subrayar su apoyo a la líder opositora.

La referencia pública de Trump convierte el primer contacto tras el anuncio del Nobel en un gesto político de alto impacto, por cuanto reconoce el rol de Machado y sitúa a Estados Unidos como actor clave en el acompañamiento internacional a la oposición venezolana, de acuerdo con su versión. No se difundieron declaraciones inmediatas de Machado sobre la llamada.

Este viernes, en entrevista con el diario El Mundo, la dirigente opositora calificó de “inyección de energía” el reconocimiento vinculado al Premio Nobel de la Paz, al que asocia con la “gesta heroica” del pueblo venezolano frente a un “régimen criminal” y que, a su juicio, confirma que “Venezuela está en el umbral de la libertad”.

Aseguró que el respaldo internacional “envía una señal inequívoca” sobre la naturaleza del gobierno de Nicolás Maduro y la urgencia de la acción internacional para acompañar la transición democrática.

Machado afirmó que América Latina y Europa “están con nosotros” y destacó el apoyo del pueblo español, así como de gobiernos poderosos que, dijo, hoy se alinean con la causa venezolana.

“No tengo duda de que la libertad de Venezuela está muy cerca”, señaló al interpretar el reconocimiento como un mensaje global que refuerza el valor de la sociedad civil venezolana.

