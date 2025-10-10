Trump replica mensaje de María Corina Machado tras su Nobel de la Paz, pero guarda silencio

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este viernes al mensaje de la líder opositora María Corina Machado tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, compartiendo sus palabras en su red Social Truth.

Trump, quien también había sido nominado al premio, no escribió ningún mensaje en especial, se limitó a reproducir la publicación de la activista.

En la mañana, un miembro de su Gobierno criticó duramente la decisión del Comité Noruego del Nobel de conceder el premio a la líder opositora, al considerar que el galardón fue otorgado con fines políticos y no por méritos reales en la promoción de la paz.

La candidatura de Trump al premio siempre fue una apuesta difícil, ya que la fecha límite para presentar nominaciones fue el 1.º de febrero, apenas unas semanas después de haber iniciado su segundo mandato.

Esto ocurrió antes de que emprendiera las acciones más destacadas con las que asegura haber resuelto “siete guerras en siete meses”, aunque algunas de ellas siguen sin resolverse del todo.

Trump ha sido muy crítico con el comité Nobel, aunque ha hecho gestiones públicas para obtener el galardón.

En septiembre advirtió que ser ignorado nuevamente este año sería “un insulto para nuestro país”; mientras varios de sus adversarios apostaban sobre las condiciones (quasi imposibles) bajo las cuales Trump merecería el Premio Nobel.

No obstante, el mandatario reaccionó al mensaje publicado por Machado, quien destacó el apoyo de Washington a la causa de Venezuela.

“Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Venezuela será libre”, escribió.

Publicación en Social Truth

Machado también publicó una carta abierta tras el anuncio del Nobel, en la que aceptó el premio "en nombre del pueblo de Venezuela" y denunció con firmeza los crímenes del régimen chavista.

“Los venezolanos hemos sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos”, escribió.

En su misiva, la dirigente reconoció los enormes sacrificios de los venezolanos durante más de dos décadas de represión, exilio y crisis: “Esta larga travesía ha conllevado costos indescriptibles: miles de vidas entregadas y millones forzados a dejar su tierra”.

Machado aseguró que el país está más cerca que nunca de alcanzar su objetivo y consideró que este galardón constituye un “impulso único” que renueva la esperanza tanto dentro como fuera del país. “La comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha”, señaló.

La opositora venezolana expresó su agradecimiento a los líderes internacionales que han acompañado el proceso, con mención especial al presidente Trump: “Así como hemos dado todo en nuestra lucha ciudadana, el apoyo de nuestros genuinos aliados ha sido decisivo”.

Dirigiéndose directamente a sus compatriotas, Machado concluyó: “Este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta”.

El gesto de Trump al compartir el mensaje de Machado confirma el respaldo de su administración al proceso de transición democrática en Venezuela.

En declaraciones anteriores, el mandatario ha calificado a la líder opositora como una figura clave en la “restauración de la libertad en América Latina”.

El Comité Noruego del Nobel reconoció a María Corina Machado por su liderazgo civil en condiciones de represión extrema, destacando el valor de su lucha pacífica por la democracia. La ceremonia oficial de entrega está prevista para diciembre en Oslo, aunque el comité ha advertido que podría haber “consideraciones de seguridad” si el régimen impide su salida del país.