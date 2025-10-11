María Corina Machado celebra el Nobel de la Paz: “Venezuela está a las puertas de su liberación”

Vídeos relacionados:

La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó de “inyección de energía” el Premio Nobel de la Paz recibido este viernes, al que asocia con la “gesta heroica” del pueblo venezolano frente a un “régimen criminal”.

En una entrevista concedida al diario El Mundo, aseguró que “Venezuela está en el umbral de la libertad” y que el respaldo internacional “envía una señal inequívoca” sobre la naturaleza del gobierno de Nicolás Maduro y la urgencia de la acción internacional para acompañar la transición democrática.

Machado afirmó que América Latina y Europa “están con nosotros” y destacó el apoyo del pueblo español, así como de gobiernos poderosos que, dijo, hoy se alinean con la causa venezolana.

“No tengo duda de que la libertad de Venezuela está muy cerca”, señaló al interpretar el reconocimiento como un mensaje global que refuerza el valor de la sociedad civil venezolana.

La dirigente sostuvo que la presión externa debe cortar las fuentes de financiamiento del régimen —narcotráfico, “oro de sangre”, tráfico de armas y personas, y mercado negro de petróleo— y reiteró que “Estados Unidos decidió adoptar la posición correcta” al tratar el caso como un asunto de seguridad hemisférica.

Dedicó el reconocimiento “a los venezolanos” y al expresidente Donald Trump, a quien atribuyó liderazgo en la articulación internacional contra la estructura que, dijo, “hay que aplicar la ley y el orden” para desmontar.

Sobre la cúpula gobernante, Machado fue categórica: “Nicolás Maduro es el jefe del Cártel de los Soles”, organización que —aseguró— “se apoderó del Estado y de todas las instituciones”.

En su relato, Venezuela vive una captura criminal de puertos, aeropuertos, sistema financiero y rutas logísticas, mientras “un país con pensiones de menos de un dólar al mes” padece hambre y servicios precarios.

En cuanto al camino de salida, planteó que una transición negociada requiere garantías cuyo alcance dependerá de los términos y actores del proceso, pero advirtió que, si el régimen se opone, la oposición “irá a una transición ordenada, aun sin negociación”.

A su juicio, el desgaste interno del chavismo y la desconfianza en las Fuerzas Armadas explican maniobras como el intento de armar milicias civiles, que califica de “fracaso rotundo”.

Machado reivindicó además la cohesión social alcanzada: “El 90% del país, incluyendo militares y policías, queremos lo mismo”, dijo, al tiempo que pidió mantener el foco en una reconstrucción institucional desde cero: un Estado inclusivo, transparente y sólido capaz de sostener, en sus palabras, el “milagro latinoamericano” que aspira a protagonizar Venezuela.

También expresó respaldo a presos políticos y a sus familias, a quienes llamó “héroes” por su fortaleza en medio de la represión.

Machado apuesta a que la combinación de presión internacional y movilización interna acelere una salida política. Mientras, insiste en que “la libertad está muy cerca” y en consolidar equipos y planes para gestionar la transición.

Este viernes, la líder opositora venezolana fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

María Corina Machado recibió la notificación oficial de que ganó el Premio Nobel de la Paz pocos minutos antes de que se hiciera pública la información. Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel noruego, compartió la noticia con ella directamente por vía telefónica.

El emotivo momento quedó grabado en un video. La reacción de María Corina fue de sorpresa absoluta.

Preguntas frecuentes sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado