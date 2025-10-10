Gobierno de Trump critica el Nobel de la Paz a María Corina Machado

Vídeos relacionados:

El Gobierno de Estados Unidos criticó duramente la decisión del Comité Noruego del Nobel de conceder el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, al considerar que el galardón fue otorgado con fines políticos y no por méritos reales en la promoción de la paz.

Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca y asesor del presidente Donald Trump, arremetió contra la institución encargada del premio, afirmando que “el Comité Nobel demostró que anteponen la política a la paz”.

“El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad”, escribió Cheung en un mensaje publicado en la red social X.

También Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, salió en apoyo de Trump tras conocerse que no recibiría el Premio Nobel de la Paz en 2025.

"El Comité Nobel habla de paz. El presidente Donald Trump la hace realidad. Los hechos hablan por sí solos. El presidente Trump se lo merece", expresó Netanyahu en su perfil en X.

La reacción del Ejecutivo estadounidense se produjo pocas horas después de que se hiciera público el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, a quien el Comité noruego describió como una figura clave en la defensa de los derechos democráticos en Venezuela y una promotora activa de una transición pacífica “de la dictadura a la democracia”.

En palabras del presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, la dirigente venezolana es “una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

Machado recibió la noticia de su elección con sorpresa. Un video difundido por el Instituto Nobel muestra el momento en que se le informó oficialmente sobre el premio.

“Oh Dios mío… No tengo palabras. (...) Es un honor y sé que es una muy buena noticia para el pueblo de Venezuela”, expresó.

En sus redes sociales, la opositora dedicó el premio al pueblo venezolano: “Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. ¡Venezuela será libre!”.

Trump, en busca del Nobel

Donald Trump había expresado en repetidas ocasiones su deseo de obtener el Premio Nobel de la Paz, especialmente desde que el expresidente Barack Obama lo recibió en 2009. A menudo ha criticado esa decisión, asegurando que Obama fue galardonado “sin hacer absolutamente nada”.

Durante su mandato, Trump ha reclamado haber resuelto ocho conflictos internacionales, entre ellos el acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, así como otros supuestos acercamientos entre países como Kosovo y Serbia, India y Pakistán, y Armenia y Azerbaiyán.

Sin embargo, expertos internacionales han cuestionado la solidez de esos procesos, señalando que en muchos casos no se alcanzaron tratados formales y las hostilidades continuaron tras breves pausas.

El mandatario estadounidense ha sido postulado formalmente al Nobel en varias ocasiones durante los últimos meses, aunque sin éxito.

María Corina Machado, símbolo de la lucha democrática en Venezuela

Machado se convierte en la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, un hecho que ha sido interpretado como un espaldarazo internacional a la lucha de la oposición venezolana contra el régimen de Nicolás Maduro.

La dirigente ha sido una figura clave en la articulación de una oposición fragmentada que logró unificarse en torno a la exigencia de elecciones libres.

En 2023, el régimen le impidió postularse a la presidencia pese a su victoria en las primarias, y en 2024 el gobierno de Maduro desconoció el triunfo electoral del candidato Edmundo González Urrutia, a quien Machado apoyó.

Actualmente, María Corina Machado se encuentra en la clandestinidad, perseguida por las autoridades chavistas, que han intensificado la represión contra los líderes opositores tras las denuncias de fraude electoral.

