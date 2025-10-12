Lluvia torrencial convierte en ríos las calles de Trinidad

El municipio Trinidad, en Sancti Spíritus, sufrió una intensa lluvia en horas de la tarde del sábado que transformó sus calles en verdaderos ríos.
El meteorólogo Yosmelvi Páez Cornell alertó sobre las severas condiciones meteorológicas en la ciudad y compartió videos impactantes que muestran corrientes de agua arrastrando escombros y dificultando el tránsito en varias calles del centro histórico.
Las intensas lluvias forman parte de una amplia zona de inestabilidad atmosférica que afecta la región central del país.
El tránsito de esta onda tropical es por el sur de Cuba y a medida que el sistema se desplace hacia el este, se prevé que las lluvias disminuyan en el occidente, aunque podrían persistir chubascos fuertes en el litoral sur y en la zona montañosa.
Los meteorólogos advierten que este tipo de episodios pueden provocar grandes escurrimientos en el macizo de Guamuhaya, por lo que recomiendan extremar precauciones.
Inundaciones también en Cienfuegos
En la vecina provincia de Cienfuegos, las lluvias dejaron inundaciones súbitas en varios puntos este sábado. Se reportaron crecidas de ríos en el municipio de Cumanayagua.
Lo más leído hoy:
Las inundaciones fueron severas en la calle Oncena, donde autoridades del Partido Comunista y el Gobierno acudieron para "apoyar" a los residentes afectados.
En la capital provincial, entre las 8:00 y las 10:00 a.m. cayeron más de 52 milímetros de lluvia, una cifra clasificada como lluvia localmente intensa por la Estación Automática del Centro Meteorológico Provincial.
Las imágenes satelitales indican que una banda de tormentas se desplazó por el centro de la isla, con los núcleos más activos situados entre Cienfuegos y Sancti Spíritus, especialmente sobre el litoral sur.
En Cumanayagua, vecinos compartieron fotos y videos de calles completamente anegadas, mientras las autoridades locales reiteran el llamado a evitar imprudencias, como cruzar vados o cauces crecidos.
Ciego de Ávila también bajo lluvia
En Ciego de Ávila, también se reportaron fuertes aguaceros acompañados de tormentas eléctricas desde horas del mediodía.
El meteorólogo Frank Fernández Castañeda confirmó intensas precipitaciones en la ciudad cabecera y lluvias torrenciales en el municipio de Chambas.
Las redes sociales se inundaron de imágenes que muestran calles anegadas, cielo cubierto y ráfagas de viento. Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni víctimas, pero las autoridades mantienen la vigilancia activa en zonas propensas a acumulaciones de agua.
El Instituto de Meteorología alertó que las lluvias podrían continuar, debido a la permanencia del sistema inestable en el mar Caribe, por lo que recomiendan extremar precauciones y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades locales.
Preguntas frecuentes sobre las inundaciones en Cuba
¿Qué provocó las inundaciones en Trinidad y otras provincias de Cuba?
Las inundaciones en Trinidad y otras provincias de Cuba fueron causadas por intensas lluvias asociadas a una amplia zona de inestabilidad atmosférica que afecta la región central del país. El paso de una onda tropical por el sur de Cuba también contribuyó a las fuertes precipitaciones, especialmente en el litoral sur y zonas montañosas.
¿Cuáles fueron las zonas más afectadas por las lluvias en Cuba?
Las regiones más afectadas incluyen Trinidad en Sancti Spíritus, Cienfuegos, y Ciego de Ávila. En Cienfuegos, se reportaron inundaciones súbitas y crecidas de ríos, especialmente en el municipio de Cumanayagua. En Ciego de Ávila, las lluvias estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas, provocando anegamientos en calles y ráfagas de viento.
¿Qué medidas de precaución recomiendan las autoridades en Cuba ante estas lluvias intensas?
Las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar cruzar corrientes de agua o vados, y mantenerse informados a través de los canales oficiales. También se aconseja reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades locales y estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las inundaciones recientes?
Las autoridades del Partido Comunista y del Gobierno han acudido a las zonas afectadas para "apoyar" a los residentes, especialmente en Cienfuegos. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido criticada por su falta de eficacia y por no abordar los problemas estructurales que agravan la situación, como el deficiente sistema de drenaje urbano.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.