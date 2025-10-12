Lluvia torrencial convierte en ríos las calles de Trinidad

El municipio Trinidad, en Sancti Spíritus, sufrió una intensa lluvia en horas de la tarde del sábado que transformó sus calles en verdaderos ríos.

El meteorólogo Yosmelvi Páez Cornell alertó sobre las severas condiciones meteorológicas en la ciudad y compartió videos impactantes que muestran corrientes de agua arrastrando escombros y dificultando el tránsito en varias calles del centro histórico.

Las intensas lluvias forman parte de una amplia zona de inestabilidad atmosférica que afecta la región central del país.

El tránsito de esta onda tropical es por el sur de Cuba y a medida que el sistema se desplace hacia el este, se prevé que las lluvias disminuyan en el occidente, aunque podrían persistir chubascos fuertes en el litoral sur y en la zona montañosa.

Los meteorólogos advierten que este tipo de episodios pueden provocar grandes escurrimientos en el macizo de Guamuhaya, por lo que recomiendan extremar precauciones.

Inundaciones también en Cienfuegos

En la vecina provincia de Cienfuegos, las lluvias dejaron inundaciones súbitas en varios puntos este sábado. Se reportaron crecidas de ríos en el municipio de Cumanayagua.

Lo más leído hoy:

Las inundaciones fueron severas en la calle Oncena, donde autoridades del Partido Comunista y el Gobierno acudieron para "apoyar" a los residentes afectados.

En la capital provincial, entre las 8:00 y las 10:00 a.m. cayeron más de 52 milímetros de lluvia, una cifra clasificada como lluvia localmente intensa por la Estación Automática del Centro Meteorológico Provincial.

Las imágenes satelitales indican que una banda de tormentas se desplazó por el centro de la isla, con los núcleos más activos situados entre Cienfuegos y Sancti Spíritus, especialmente sobre el litoral sur.

En Cumanayagua, vecinos compartieron fotos y videos de calles completamente anegadas, mientras las autoridades locales reiteran el llamado a evitar imprudencias, como cruzar vados o cauces crecidos.

Ciego de Ávila también bajo lluvia

En Ciego de Ávila, también se reportaron fuertes aguaceros acompañados de tormentas eléctricas desde horas del mediodía.

El meteorólogo Frank Fernández Castañeda confirmó intensas precipitaciones en la ciudad cabecera y lluvias torrenciales en el municipio de Chambas.

Las redes sociales se inundaron de imágenes que muestran calles anegadas, cielo cubierto y ráfagas de viento. Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni víctimas, pero las autoridades mantienen la vigilancia activa en zonas propensas a acumulaciones de agua.

El Instituto de Meteorología alertó que las lluvias podrían continuar, debido a la permanencia del sistema inestable en el mar Caribe, por lo que recomiendan extremar precauciones y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades locales.

Preguntas frecuentes sobre las inundaciones en Cuba