¿Qué servicios y tiendas abren o cierran por Columbus Day en EE.UU?

Este lunes 13 de octubre de 2025, Estados Unidos se detiene a conmemorar una fecha cargada de historia, controversia y cambios sociales: el Columbus Day, reconocido oficialmente como feriado federal; y el más reciente "Día de los Pueblos Indígenas", adoptado por varios estados y localidades.

Esta dualidad ha reconfigurado la manera en que se celebra el segundo lunes de octubre y ha provocado ajustes en los servicios públicos, actividades institucionales y comercios en todo el país.

A continuación, te ofrecemos una guía detallada sobre qué abre y qué cierra durante esta jornada festiva que marca tanto el legado de Cristóbal Colón como la memoria histórica de los pueblos originarios de América.

Supermercados, farmacias y tiendas minoristas: Abiertos en su mayoría

A pesar del feriado federal, la actividad comercial no se detiene en el sector minorista:

Las principales cadenas de supermercados como Walmart, Target, Costco, Trader Joe’s y Aldi estarán abiertas, aunque podrían operar con horarios modificados en algunos lugares.

Las grandes farmacias como CVS y Walgreens también mantendrán sus puertas abiertas.

No obstante, la recomendación general es verificar con cada tienda local antes de salir, especialmente si se trata de negocios independientes o cadenas más pequeñas que podrían acogerse al feriado.

Restaurantes y servicios de comida

El sector gastronómico mantiene su ritmo habitual. Cadenas como McDonald's, Starbucks, Chick-fil-A y Chili’s estarán abiertas y ofrecerán servicio tanto en local como para llevar o entrega a domicilio.

Algunos establecimientos podrían ajustar horarios dependiendo de su localidad, pero en general se espera una operación regular.

Bancos: Mayoría cerrados, pero con excepciones

La mayoría de las instituciones bancarias tradicionales no operarán el lunes 13 de octubre.

Estarán cerrados Bank of America, Wells Fargo, Citibank, PNC, Truist, Capital One y JPMorgan Chase, según confirmaron a medios como USA Today.

Algunas sucursales de Chase Bank podrían operar con horarios especiales.

TD Bank, por su parte, se mantendrá abierto, siendo la principal excepción.

Capital One mantendrá abiertos algunos de sus cafés, aunque sus servicios bancarios no estarán disponibles.

Las transacciones electrónicas podrían demorarse hasta el martes 14, el siguiente día hábil.

Oficinas gubernamentales y servicios públicos: mayoría cerrados

Como feriado federal, el Columbus Day impacta directamente la operatividad de las instituciones públicas. La gran mayoría permanece cerradas.

Oficinas federales como el IRS y los tribunales federales no abren.

En Florida, también cierran las oficinas estatales, al igual que las dependencias locales como las bibliotecas del condado de Miami-Dade o el Centro de Adopción y Protección de Mascotas.El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) tampoco operará durante el día.

Correos y servicios de envío: limitado pero no completamente cerrado

El correo tradicional verá afectada su operación: El Servicio Postal de EE.UU. (USPS) suspende la entrega de correo regular y el servicio en ventanillas.

Solo se mantendrán las entregas de Priority Mail Express, disponible los 365 días del año.

Las empresas de mensajería FedEx y UPS funcionarán con normalidad:

-UPS tendrá recolección, entrega y tiendas abiertas.

-FedEx operará con entregas regulares y oficinas abiertas, aunque con servicio modificado en algunas zonas.

Escuelas: Cada distrito decide

La apertura o cierre de escuelas depende de cada distrito escolar.

En el condado de Miami-Dade, las escuelas permanecerán abiertas y seguirán sus actividades con normalidad.

En Broward, no habrá clases debido a una jornada de planificación docente (“teacher planning day”).

Mercados financieros: abiertos, con excepción del mercado de bonos

Aunque se trata de un día feriado, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq no cerrarán y operarán como un día hábil habitual.

Sin embargo, el mercado de bonos estadounidense sí permanecerá cerrado, según la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros (SIFMA).

Después del cierre que se registró por el Día del Trabajo en septiembre, no habrá más interrupciones en el mercado bursátil hasta el Día de Acción de Gracias, el jueves 27 de noviembre.

La política detrás del feriado: Entre proclamaciones y polémicas

La celebración del Día de Colón no está exenta de controversia.

Desde 2021, bajo la presidencia de Joe Biden, se emitió por primera vez una proclamación federal en honor al Día de los Pueblos Indígenas, como un acto de reconocimiento a las comunidades originarias y en respuesta a las crecientes críticas sobre el legado de Cristóbal Colón.

Aunque este día no ha sido adoptado como feriado federal, sí ha sido proclamado por varios estados y ciudades como alternativa al Columbus Day.

En contraste, en 2025, el presidente Donald J. Trump emitió una defensa explícita del Columbus Day.

En palabras del mandatario: “Cristóbal Colón abrió la puerta a la mayor civilización que el mundo haya conocido”.

Trump firmó un decreto que reivindica el feriado como una celebración de las raíces históricas de Estados Unidos, y denunció los “esfuerzos radicales por borrar la historia”.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, llegó a declarar: “¡Día de Colón — hemos vuelto, italianos!”.

Estas afirmaciones fueron bien recibidas por sectores ítalo-estadounidenses que por años han luchado contra la remoción de estatuas de Colón, las cuales han sido objeto de controversias, vandalismo y protestas en ciudades como Baltimore, Boston, Chicago, Los Ángeles y Minneapolis.

El contexto cultural: Mes de la Herencia Hispana

El feriado también coincide con la recta final del Mes de la Herencia Hispana, celebrado del 15 de septiembre al 15 de octubre.

La administración de Trump publicó una declaración destacando “el patriotismo, el emprendimiento y la riqueza cultural” de las comunidades hispanas.

Sin embargo, analistas señalaron la ausencia de actos públicos o pronunciamientos más personales en comparación con conmemoraciones anteriores.