Muere joven madre cubana tras sufrir grave accidente de tránsito en EE.UU.

Una madre cubana de apenas 25 años e identificada como Yenly Rachel Martínez Pérez, murió el pasado 11 de octubre en un hospital de Colorado, Estados Unidos, tras permanecer varios días en estado crítico a raíz de un trágico accidente de tránsito.

El fallecimiento de la joven ha conmocionado a la comunidad cubana tanto en la diáspora como en su tierra natal, Sancti Spíritus, donde su familia clama por ayuda para repatriar su cuerpo.

Un viaje de celebración convertido en tragedia

El accidente ocurrió el martes 7 de octubre, alrededor de las dos de la tarde, cuando Yenly viajaba junto a su esposo, Frey Lara Hernández, y a su pequeño hijo de 23 meses por la autopista 30, cerca del marcador de la milla 293, al sur de Rock River, en el condado de Albany.

El viaje tenía como propósito celebrar el cumpleaños del esposo de la joven.

Sin embargo, lo que debía ser una jornada festiva se tornó en un suceso devastador cuando el vehículo en el que se desplazaban chocó con un venado en plena vía.

Según informó el periodista de Univision, Javier Díaz, la joven madre viajaba en el asiento trasero sin cinturón de seguridad, junto a su hijo.

Ambos resultaron gravemente heridos tras el impacto.

Una lucha en cuidados intensivos

Yenly fue trasladada de urgencia a un hospital, donde fue sometida a varias cirugías. Sin embargo, el diagnóstico final fue desolador: muerte cerebral.

Fue mantenida con soporte vital durante cuatro días, hasta que el sábado 11 de octubre su cuerpo fue desconectado de las máquinas.

El bebé, aunque también resultó herido, se encuentra hospitalizado en estado “estable”, pese a haber sufrido un golpe en el cerebro.

El padre, Frey Lara Hernández, permanece con “graves lesiones, con costillas partidas”, según detalló la familia.

El accidente fue presenciado en tiempo real por una familiar que hablaba con Yenly por teléfono en ese momento.

“Me encontraba hablando con ella por teléfono cuando de repente oí su grito de espanto. Ya después no supe más nada de ella hasta que su esposo pudo reaccionar, pudo salir del carro y nos llamó dando gritos”, relató Yipsiar Yenly, pariente cercana de la víctima, en declaraciones al citado medio.

Ese testimonio desgarrador pone en evidencia la brutalidad del accidente y el impacto emocional que ha dejado en los seres queridos de la joven madre.

En medio del dolor, el esposo de Yenly tomó una decisión que honra su memoria: donar sus órganos para salvar otras vidas.

Mientras tanto, la familia lucha ahora con otra dura realidad: los costos asociados al funeral y a la repatriación del cuerpo a Cuba, donde su madre, Raquel Pérez Medina, espera poder velarla en su tierra.

Clamor por ayuda

La madre de Yenly, devastada en Sancti Spíritus, ha pedido ayuda desesperadamente.

“Solicito ayuda, por el dolor de una madre que ha perdido a su hija, su única hija, su pequeña de tan sólo 25 años”, expresó un amigo de la familia en una publicación de Facebook que ha sido compartida decenas de veces.

“¡¡ELLA PIDE APOYO PARA TRAER A SU NIÑA DE VUELTA, A CUBA, A SU ÚNICA HIJA!!”, añade la publicación.

Hasta el momento, se ha habilitado un número de Zelle para canalizar donaciones: 305-724-1915, aunque la familia espera poder activar una cuenta en GoFundMe.

Fuente: Captura de Facebook/José E. González Marín

Una vida joven, una madre soñadora

Yenly Rachel Martínez Pérez había emigrado a Estados Unidos hace aproximadamente dos años.

Amigas y conocidos la describen como una joven alegre, trabajadora, con una sonrisa constante y una dedicación absoluta a su pequeño.

La familia de Yenly continúa pidiendo a la comunidad cubana y a toda persona solidaria que comparta su historia. “Nadie debe pasar por un dolor así, la vida de un hijo es sagrada. ¡¡Ayudémosle!!”, claman sus allegados.

La tragedia de Yenly no solo deja a una familia rota por el dolor, sino también una alerta sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad y de las precauciones en carretera.

