Camagüey prevé entregar arroz atrasado de junio y parte de julio en los próximos días

Camagüey prevé distribuir en octubre el arroz que debía entregarse en junio y parte del correspondiente a julio, según la Empresa Provincial Mayorista de Alimentos (EMPA).

La empresa informó que en los próximos días se entregarán cinco libras de arroz por consumidor. El producto forma parte de un envío que llegará al puerto de Nuevitas e incluye asignaciones para Ciego de Ávila y Las Tunas.

De acuerdo con la información publicada por Adelante, “con las alrededor de mil 300 toneladas que se descargarán para la provincia, se pueden cubrir las dos libras por consumidor restantes de junio, e iniciar con un parcial de tres las correspondientes a julio”.

En el caso del azúcar, se terminaron las distribuciones en Nuevitas, Minas, Sierra de Cubitas, Esmeralda, Guáimaro, Sibanicú, Florida, Céspedes y Santa Cruz del Sur. Ahora se trabaja en las entregas de Camagüey, Najasa y Jimaguayú.

Las bodegas de Florida y Camagüey aún esperan la sal de septiembre, aunque la empresa aseguró que hay inventarios suficientes. La compota completó su sexta vuelta y la séptima se encuentra en fase inicial de comercialización.

Sobre los cigarros, la empresa precisó que las cuotas de septiembre —cuatro cajetillas y un tabaco por consumidor— comenzarán a distribuirse en Guáimaro y en la ciudad de Camagüey.

Por el momento no se anuncian disponibilidades de productos de aseo, aceite ni café.

En septiembre, una usuaria cubana compartió en TikTok un video que mostraba la compra del arroz “correspondiente a junio” en su bodega, generando más de un millón de visualizaciones y miles de comentarios sobre la escasez y los atrasos en las entregas. El testimonio puede verse en el reportaje “Estamos en septiembre pero ahora fue que llegó el arroz de junio”, donde la joven muestra cómo recoge el producto tres meses después de lo previsto.

Mientras tanto, durante una visita oficial a Laos, Miguel Díaz-Canel agradeció al gobierno de ese país por lo que calificó como un “extraordinario aporte a la producción de arroz en Cuba a partir de semillas lao”. Esa afirmación contrasta con la situación descrita en el artículo “El arroz que nunca llega: El contraste entre los tuits de Díaz-Canel y la realidad cubana”, donde se exponen los atrasos generalizados y el derrumbe productivo del cereal en el país.

Según datos oficiales citados en ese trabajo, la producción nacional solo cubre alrededor del 20 % del consumo interno, frente a una demanda que supera las 600 000 toneladas anuales. El resto depende de importaciones y donaciones puntuales de países aliados.

El atraso en la canasta familiar también afecta otros productos básicos. En septiembre, autoridades del Grupo Empresarial de Comercio de Las Tunas informaron que la población recibiría “solo una libra de azúcar por persona” en la distribución mensual, una medida que refleja la crisis del sector azucarero. La información aparece detallada en “Gobierno distribuirá solo una libra de azúcar por persona en Las Tunas”.

En el caso de Camagüey, la EMPA aseguró que ya concluyó la entrega de azúcar en varios municipios y que por ahora no se anuncian disponibilidades de aseo, aceite ni café.

La llegada de las 1,300 toneladas de arroz permitirá completar parcialmente los atrasos de junio y comenzar la entrega de julio, aunque las familias camagüeyanas seguirán recibiendo con meses de diferencia los productos más elementales de la canasta básica.

