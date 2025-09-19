Gobierno distribuirá solo una libra de azúcar por persona en Las Tunas

Vídeos relacionados:

El Grupo Empresarial de Comercio de Las Tunas anunció este jueves que la población de la provincia recibirá apenas una libra de azúcar por consumidor en la canasta familiar normada correspondiente al mes de septiembre.

Según precisó la página Periódico Las Tunas Cuba en la red social Facebook, hasta ahora el producto ha llegado a 11 bodegas de la capital provincial.

La medida refleja el colapso de la industria azucarera cubana, cuya producción en la zafra 2024-2025 cayó por debajo de las 150,000 toneladas métricas, el nivel más bajo en más de un siglo y menos de la mitad de lo logrado en la campaña anterior, según datos citados por EFE.

Un sector en ruinas

El resultado quedó muy por debajo del plan estatal de 265,000 toneladas y confirma el deterioro sostenido de un sector que durante décadas fue considerado la columna vertebral de la economía cubana.

Entre las causas del desplome se señalan la escasa disponibilidad de caña, los apagones constantes, la falta de combustible y el deterioro generalizado de la infraestructura industrial.

En mayo ya se advertía que la zafra no superaría las 200,000 toneladas, un mínimo histórico que terminó profundizándose y que deja al descubierto el fracaso de la planificación oficial.

Impacto en la población

La escasez golpea directamente la mesa de los cubanos. En diciembre pasado, las autoridades de Las Tunas ya habían reducido a dos libras de azúcar y arroz por consumidor, y ahora limitan el racionamiento a solo una libra mensual de azúcar, una cantidad simbólica frente a las necesidades reales de las familias.

El colapso del sector azucarero no solo refleja la incapacidad del régimen para sostener un rubro emblemático de su economía, sino que además agrava la crisis alimentaria que sufre la población.

