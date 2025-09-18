Un paquete de salchicha a 350 pesos: La solución del gobierno a familias afectadas por apagón en Remedios

Vídeos relacionados:
Tras varios días sin electricidad por una avería en el cableado que dejó sin corriente a 46 viviendas de Remedios, Villa Clara, las autoridades iniciaron la venta de alimentos como salchichas a elevados precios que han desatado críticas entre los afectados.
La página oficialista en Facebook Nuestro Remedios, señala que entre las “acciones de apoyo” se dispuso la comercialización de productos “a precios módicos”, de calabaza, plátano, boniato, guayaba y queso, entre otros.
Agrega que una mipyme local también vendió cinco libras de arroz por vivienda a 150 pesos, y un paquete de salchichas a 350 pesos por núcleo.
Para la tarde se anunció además la venta de sacos de carbón a 800 pesos y alimentos elaborados, mientras que para el día siguiente se planificó la distribución de pan de 50 gramos, limitado a dos unidades por persona.
Las medidas fueron presentadas como parte de una estrategia para “aliviar las afectaciones” mientras continúa la reparación del sistema eléctrico. “Estas acciones buscan mitigar el impacto en las familias”, declaró la viceintendente de Distribución, Maricela García Pérez.
En redes sociales, sin embargo, los cubanos criticaron la iniciativa por considerar que los precios fijados están lejos de ser un alivio real para familias que, además de soportar apagones, deben pagar cifras desproporcionadas por productos básicos en medio de la crisis económica nacional.
Este miércoles el propio régimen reconoció el aumento de la inflación en la isla en agosto.
De acuerdo con el reporte oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un crecimiento respecto a julio, después de varios meses de relativa moderación.
Los alimentos y bebidas no alcohólicas, que suelen ser los productos con mayor impacto en el gasto familiar, mostraron un comportamiento mixto, con incrementos en algunos renglones y reducciones en otros, detalló el informe de la ONEI.
