Gobierno propone entregar tierras a “personas con dinero” para producir arroz en Cienfuegos

La sequía, apagones y la falta de efectivo para pagar a los jornaleros lastran la siembra del cereal

El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa defendió en Cienfuegos la entrega de lotes de tierra a individuos con recursos financieros, en un intento desesperado por aumentar la producción nacional de arroz en medio de una crisis marcada por la dependencia de las importaciones.

Más de 400 millones de dólares se gastan anualmente en importar el cereal, mientras que en el país apenas se produce un 11% de lo que consumen los cubanos.

El programa arrocero, golpeado tras la pandemia por la falta de insumos, cuenta con tierras e infraestructuras, pero no logra revertir la dependencia externa, reconoció un reporte del telecentro provincial Perlavisión.

Durante un intercambio con directivos, productores y representantes del Partido y el Gobierno, Valdés Mesa mencionó que ya se han entregado 50 y hasta 60 hectáreas a “personas con dinero” que incluso han adquirido su propia maquinaria, lo que refleja la apuesta por privilegiar a quienes poseen ingresos para sostener la siembra.

El funcionario aseguró que, si se superan las 120,000 hectáreas cultivadas este año y se logra un rendimiento medio de dos toneladas por hectárea, el país podría crecer un 20% en la producción.

Sin embargo, la realidad de provincias como Cienfuegos deja en evidencia los obstáculos: en 2023 apenas se cosecharon 10,000 toneladas, la mitad de lo necesario para autoabastecerse.

En la cooperativa Juan Manuel Márquez, de Aguada de Pasajeros, los productores expusieron problemas críticos que lastran la siembra, como la sequía, la falta de electricidad y la carencia de efectivo para pagar a los jornaleros.

Aun así, se plantaron apenas 17 hectáreas de arroz, muestra clara de las limitaciones que enfrenta el campo cubano, pese a los discursos oficiales sobre soberanía alimentaria, señaló la fuente.

De acuerdo con el periódico oficial 5 de Septiembre, el gobierno compra la tonelada de arroz en el mercado internacional por encima de los 800 dólares, lo vende en las bodegas cubanas a 10 pesos la libra, mientras que el cereal de producción nacional se vende en los mercados agropecuarios a unos 155 pesos la libra.

“Tenemos que producir todo el arroz consumido en el territorio. Analizar las contrataciones y las siembras. Podemos autoabastecernos”, exhortó Valdés Mesa durante intercambio sobre el Programa Arrocero y la recuperación de la zafra azucarera en el central 5 de Septiembre, en el municipio cienfueguero de Rodas.

El vicemandatario visitó Pinar del Río en febrero para revisar el programa arrocero y subrayó la urgencia de ampliar áreas de cultivo y elevar los rendimientos. Durante su recorrido en la Empresa Agroindustrial de Granos de Los Palacios, reconoció que el arroz es el alimento central en la dieta de los cubanos y destacó que su alta demanda constituye el principal incentivo para la siembra.

En mayo el arroz alcanzó los 340 pesos la libra en La Habana, un reflejo evidente de la galopante inflación que padecen los cubanos.

Durante el quinto mes, en cuatro provincias -La Habana, Guantánamo, Santa Clara y Holguín- la libra de arroz superó la barrera de los 300 pesos; mientras que en Ciego de Ávila, Camagüey y Bayamo, los precios mínimos bajaron de 200 pesos.

Pero incluso, la prensa oficialista reconocía que en Cienfuegos la libra de arroz se vendía a 270 pesos (solo 10 pesos menos que el precio máximo registrado por la ONEI en mayo) y acusaba a los vendedores privados de especular con los precios.

El arroz, alimento esencial en la dieta de los cubanos, se ha convertido en uno de los productos más escasos y difíciles de conseguir en la isla.

Mientras el gobierno insiste en que la cuota está asegurada, la realidad para muchas familias es que enfrentan incertidumbre y largas esperas para recibir un alimento básico en su canasta mensual.

En marzo, un funcionario de la provincia de Artemisa pidió “confianza” a la población, respecto a la entrega del arroz correspondiente a la canasta básica.

Un mes antes, la decisión del Consejo de Administración Provincial de Camagüey de topar el precio de la libra de arroz a 155 pesos cubanos provocó el cierre masivo de puestos de venta en el mercado de Hatibonico, debido a la negativa de los representantes de las cooperativas a comercializar el producto bajo esa tarifa.

En los últimos 15 años, la isla ha dependido crecientemente de la importación de arroz, una situación que se ha agravado en los últimos años y ha obligado al gobierno a depender de las donaciones y destinar recursos en moneda dura para garantizar la compra de este alimento en el mercado internacional, donde su precio ha aumentado considerablemente.

En 2024 la producción de arroz en Cuba alcanzó apenas el 30 % de lo cosechado en 2018, según datos oficiales del diario oficial Granma.

Un proyecto agrícola conjunto liderado por la empresa vietnamita Agri VMA avanza en el municipio de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, con la meta de sembrar 1,000 hectáreas de arroz.

De igual forma, un memorando firmado en agosto entre el Grupo Empresarial Agroforestal (GEAF) de Artemisa y la empresa vietnamita Viet Royal contempla la puesta en producción de unas 2,000 hectáreas de tierras ociosas en Alquízar, San Antonio de los Baños y San Cristóbal para sembrar soya, frijol verde, maní, malanga, papa y marañón, gran parte de ellos destinados al mercado internacional.

También desde 2023 el gobierno cubano habría ofrecido a empresas rusas el derecho a hacer uso en usufructo de la tierra de la isla por un plazo de 30 años.