Sheinbaum triplica los envíos de petróleo mexicano a Cuba

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha triplicado los envíos de petróleo y derivados subsidiados a Cuba en apenas cuatro meses, de acuerdo con una investigación publicada por el portal Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La investigación, firmada por Verónica Ayala, detalla que entre mayo y agosto de 2025, México envió a Cuba 58 cargamentos de hidrocarburos con un valor total de 3,002 millones de dólares, equivalentes a casi 60,000 millones de pesos.

El volumen enviado en ese período es tres veces mayor al reportado por Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los dos últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando las exportaciones de combustibles hacia Cuba alcanzaron alrededor de 1,000 millones de dólares entre julio de 2023 y septiembre de 2024.

Según MCCI, todos los envíos han sido realizados por Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., una filial creada por Pemex en 2022 con el propósito de suministrar hidrocarburos a Cuba en condiciones preferenciales, una evidencia del financiamiento de México al régimen cubano.

La empresa reportó pérdidas por 5,836 millones de pesos en su primer año de operaciones, debido al combustible regalado a la isla, lo que agravó el endeudamiento general de la petrolera estatal mexicana.

El seguimiento marítimo realizado por MCCI permitió identificar que el buque cubano Sandino, sancionado desde 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluido en la lista negra OFAC, ha sido empleado para el transporte de parte de ese combustible.

El 20 de agosto, el Sandino zarpó desde la terminal marítima de Pemex en la Laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, y llegó siete días después a la refinería “Camilo Cienfuegos”, en el centro sur de la isla.

El uso de una embarcación sancionada por Washington podría acarrear riesgos diplomáticos y sanciones financieras al gobierno mexicano, ya que la legislación estadounidense prohíbe transacciones con entidades incluidas en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

A pesar de ello, el Sandino ha mantenido su ruta regular entre La Habana y los puertos del Golfo de México, según el rastreo satelital consultado por MCCI.

Durante el segundo cuatrimestre del año, los envíos de combustible alcanzaron niveles inéditos. En mayo se registró un cargamento valorado en 24,6 millones de dólares; en junio, 38 embarques que sumaron 826 millones; en julio, 11 cargamentos por 1,425 millones de dólares; y en agosto, 8 envíos valorados en 726,7 millones, lo que elevó el total del período a 3,002 millones de dólares.

Los analistas de MCCI señalan que el monto enviado a Cuba equivale al presupuesto federal completo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, y es cuatro veces superior al dinero destinado por la Fiscalía General de la República (FGR) para la persecución de delitos federales.

También supera ampliamente los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para infraestructura educativa básica, que dispone de entre 13,000 y 15,000 millones de pesos.

El valor de los hidrocarburos enviados por México a la isla supera los 3,000 millones de dólares, una cifra que, según el informe, resulta “extraordinaria” para una empresa como Pemex, que enfrenta una de las peores crisis financieras de su historia, con una deuda superior a 100,000 millones de dólares y dificultades para mantener su producción interna.

Además del Sandino, el Ocean Mariner, un buque con bandera de Liberia, ha sido identificado como otro de los principales transportistas de hidrocarburos entre México y Cuba.

La nave partió del puerto de Tampico el 23 de mayo rumbo a Santiago de Cuba, y posteriormente realizó al menos tres viajes adicionales hacia puertos cubanos como La Habana, Moa y Cienfuegos, según registros de seguimiento satelital.

La mayoría de los embarques partieron de Coatzacoalcos, Veracruz, aunque tres se realizaron desde Tampico, Tamaulipas.

En la mayoría de los casos, la empresa Coreydan, S.A., una estatal cubana con domicilio en el mismo edificio de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) en el centro de La Habana, figura como importadora del combustible.

En tres operaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México aparece también como importadora.

Los productos enviados incluyen petróleo crudo, turbosina, aceite diésel, gasóleo y gasolina, destinados principalmente a las refinerías cubanas “Ñico López” y “Camilo Cienfuegos”, ambas bajo administración estatal.

El portal mexicano Contralacorrupcion.mx, que forma parte de MCCI, advierte que el incremento de los envíos de combustible coincide con una agudización del déficit energético cubano, mientras la isla atraviesa una crisis prolongada de apagones, desabastecimiento de crudo y deterioro en su red eléctrica.

Expertos citados por el medio consideran que la política de Sheinbaum consolida la alianza energética y política entre México y el régimen cubano, pese a las advertencias de Estados Unidos sobre las posibles repercusiones financieras de colaborar con entidades sancionadas por la OFAC.

Mientras tanto, los subsidios a los combustibles enviados a la isla aumentan la presión sobre las finanzas públicas mexicanas, y varios sectores de la oposición han cuestionado el uso de recursos nacionales para apoyar a gobiernos extranjeros en lugar de destinarlos a programas sociales internos.

El mayor monto registrado hasta ahora se produjo en julio de 2025, cuando México despachó once cargamentos de crudo y derivados con un valor superior a 1,425 millones de dólares, equivalente a más de 28,000 millones de pesos, cifra que rebasa el presupuesto federal para mantenimiento de carreteras en todo el país.

La investigación de MCCI concluye que los envíos de petróleo y derivados “han convertido a Pemex en una herramienta diplomática de apoyo energético al régimen cubano”, mientras la empresa enfrenta pérdidas crecientes y una caída sostenida de su producción nacional.

México se ha convertido en uno de los principales financiadores del régimen cubano mediante el suministro continuo de petróleo subsidiado. En los primeros meses del año, los envíos diarios habían alcanzado los 196 mil barriles, superando con creces los registros históricos de cooperación energética entre ambos gobiernos.

Este flujo sostenido ha colocado a México por encima de Rusia como el mayor proveedor de crudo para la isla, consolidando su papel como soporte económico clave en medio de la crisis energética cubana, según datos de comercio exterior citados en informes especializados.

Los cargamentos se han intensificado incluso en momentos de máxima escasez interna en la red eléctrica mexicana.

A pesar de la magnitud de estas operaciones, Pemex se ha negado a transparentar los detalles de los embarques, alegando que son “asuntos de seguridad nacional”, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos mexicanos para sostener a un régimen extranjero.

Las cifras confirman que este respaldo no es menor: solo entre enero y noviembre del año pasado, las exportaciones energéticas mexicanas hacia Cuba alcanzaron los 500 millones de dólares, monto superior al presupuesto de varias instituciones federales mexicanas y que refleja una política de subsidio exterior sostenido, sin contrapartida económica clara.

