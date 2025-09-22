PEMEX se niega a informar sobre envíos de petróleo a Cuba: “Son asunto privado”

Vídeos relacionados:

La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) se negó a mostrar los comprobantes de pago de Cuba a México por los envíos de petróleo que lleva a cabo desde julio de 2023.

Tras un pedido de información del diario El Universal, Pemex afirmó que los pagos a Cuba a través de la subsidiaria Gasolinas Bienestar son asunto privado.

“Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., es una empresa filial de Petróleos Mexicanos que, de conformidad con el artículo 63 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, se encuentra constituida como una sociedad mercantil de derecho privado y no constituye una entidad paraestatal, por lo que no puede ser considerada sujeto obligado en materia de transparencia en términos del artículo 117 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos”, se lee en la comunicación.

Gasolinas Bienestar fue creada por el gobierno mexicano para evitar hacerlo mediante PMI, la subsidiaria que comercia con Estados Unidos, y así no violar las leyes del embargo.

La filial está constituida como sociedad privada y no es sujeto obligado en materia de transparencia.

La respuesta de Pemex, según el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, contraviene el contenido del artículo 6 constitucional, que afirma que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y deben publicar la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y los resultados obtenidos.

“No es por su carácter de empresa paraestatal o privada que se deba entregar la información, sino porque la razón social recibe o ejerce recursos públicos”, dijo Bohórquez.

“La respuesta de Pemex a la solicitud de EL UNIVERSAL puede ser objeto de revisión por parte de los nuevos organismos de transparencia o por el Poder Judicial. Y muy probablemente la empresa estaría obligada a entregarla. Sin embargo, la mayor presión debe ser social. A los contribuyentes debe importarles cómo se administra una empresa que, en términos discursivos, es de todos los mexicanos”, agregó el director de Transparencia Mexicana.

“Los tratos o acuerdos que celebre con otras naciones pueden afectar la seguridad energética del país y por ende la seguridad del Estado”, concluye.

Desde julio de 2023 a junio pasado Pemex envió de 19 mil a 23 mil barriles diarios de crudo a Cuba, cuyo valor total fue de mil 300 millones de dólares, representan 3.3% de las exportaciones totales de Pemex.

México continúa el envío de grandes cantidades de petróleo a Cuba

México ha intensificado los envíos de hidrocarburos subsidiados a Cuba en 2025, con operaciones que superan ampliamente las realizadas en años anteriores.

Un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que entre mayo y junio de este año Pemex registró 39 embarques a la isla con un valor total de 850 millones de dólares, equivalente a unos 16 mil millones de pesos.

El volumen exportado en ese solo mes —10,2 millones de barriles de crudo y 132,5 millones de litros de turbosina, diésel y gasolina regular— casi iguala el valor de los envíos acumulados en los dos años previos, que ascendieron a 1.000 millones de dólares entre julio de 2023 y septiembre de 2024.

Según los registros de comercio exterior consultados por MCCI, las operaciones se realizaron a través de Gasolinas del Bienestar S.A. de C.V., filial de Pemex creada para exportar hidrocarburos a la isla, a pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia ordenó a la petrolera revelar detalles como cantidades, costos y responsables, tras denuncias de falta de transparencia.

La mayoría de los cargamentos zarpó desde la aduana de Coatzacoalcos, Veracruz, mientras que uno salió desde el puerto de Tampico, Tamaulipas, con 6,8 millones de litros de diésel.

Los envíos continuaron en julio, según constatan los rastreos satelitales.

De hecho, el 11 de agosto, el petrolero cubano Sandino permanecía anclado frente a la terminal marítima de Pemex en la Laguna de Pajaritos, Coatzacoalcos, desde donde se abastecen los cargamentos. El buque había partido previamente de La Habana el 27 de junio.

Como importadora de estas operaciones figura la estatal cubana Coreydan, S.A., domiciliada en el edificio de la Calle Amistad 552 en Centro Habana, sede también de CUPET (Unión Cuba-Petróleo), la empresa estatal que controla la industria petrolera de la isla, revela el informe.

En un envío del 19 de junio, con ocho millones de litros de gasolina, incluso se registró como importadora a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), según los documentos aduaneros.

Estos movimientos confirman la estrecha cooperación energética entre México y Cuba en un momento en que la isla atraviesa una grave crisis económica y energética, marcada por apagones prolongados y escasez de combustible.

Además, que México no atendió a las recomendaciones de Estados Unidos, que en 2023 canceló un préstamo a PEMEX por 800 millones de dólares luego de descubrir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había regalado combustible al régimen de Cuba.

En febrero trascendió que PEMEX enfrentaba una deuda de más de 300 millones de dólares por los envíos de petróleo a la isla en los últimos dos años.

Aunque México negó que regalara combustible a la isla, los envíos se han disparado sin que quede claro cómo se pagan.

