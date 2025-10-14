"Un héroe que merece respeto": La Diosa envía mensaje a José Daniel Ferrer tras su destierro a Estados Unidos

La cantante cubana La Diosa dedicó unas palabras a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), tras su llegada a Estados Unidos luego de ser desterrado por el régimen cubano desde la prisión de Mar Verde.

“Estoy feliz porque hoy llegó Daniel Ferrer a los Estados Unidos, al cual quiero darle la bienvenida, un héroe, un héroe que verdaderamente merece respeto, que ha hecho muchísimo por los cubanos, ha dejado muchísimos años de su vida en las mazmorras, que eso no se lo va a quitar nadie”, expresó en un video publicado en sus redes sociales la artista cuyo nombre real es Dianelys Alfonso Cartaya.

La Diosa le deseó que pueda ahora reencontrarse con la vida: “Yo solo te deseo, que vivas ahora, que vivas en libertad, que disfrutes de tu vida, de los años que Dios disponga que tú vivas, pero que vivas, vivas, tienes que vivir de la mejor manera”.

También se refirió a la falta de apoyo popular que, a su juicio, enfrentó el opositor: “Yo siento que no te respondió el cubano, y aún así te mantuviste firme, con tu convicción, con tus conceptos y con tus ideales. Por eso yo tengo respeto hacia ti”.

“Yo sé que tal vez tienes una tristeza de que no pudiste ver caer esa dictadura, al menos con tus propias manos, pero va a caer, Ferrer, va a caer, eso caerá en su momento, en el momento que los cubanos entiendan cómo es que se hace”, afirmó.

“Solo le pido a Dios que antes que tú cierres los ojos la puedas ver desde el lado acá, con tu familia, con tus hijos. Pero vive, esta vez piensa un poco en ti”, añadió.

La cantante concluyó su mensaje con una declaración política directa: “Abajo la dictadura todos los días de este mundo, abajo los comunistas, abajo todos ellos, pero tú, Ferrer, arriba.”

Este lunes Ferrer fue trasladado directamente desde prisión hasta el aeropuerto de Santiago de Cuba, donde abordó un vuelo con destino a Estados Unidos. Llegó a Miami acompañado por su esposa, Nelva Ismarays Ortega Tamayo, y tres de sus hijos, según declaró él mismo durante una conferencia de prensa en la sede de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA).

En ese encuentro con la prensa, Ferrer habló de su alegría por estar con su familia, pero también expresó su tristeza por quienes siguen en prisión en Cuba.

El mensaje de La Diosa se suma a otras expresiones públicas de apoyo tras la llegada de Ferrer al exilio.

El músico Willy Chirino le dio la bienvenida con estas palabras: “Bienvenido a Miami José Daniel Ferrer. Uno de los verdaderos héroes de la lucha por la libertad de Cuba. Ansioso de verte en persona, darte un abrazo y agradecerte por todo lo que has hecho y te falta por hacer en favor de nuestro pueblo”.

El boxeador Yordenis Ugás escribió en redes sociales: “Hoy los cubanos que vivimos en libertad tuvimos un día especial. Recibimos a José Daniel Ferrer y su familia en tierras de libertad (...) Salió de Cuba con su dignidad intacta y con su frente en alto”. Ugás también señaló: “Dio su vida por un pueblo que no lo apoyó” y pidió que se le trate como un héroe.

Desde Cuba, la opositora Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, destacó: “Hermano José Daniel, hiciste todo por el pueblo de Cuba, y por poco pierdes tu vida. Esa familia te necesita. Ya estás en un país libre, país de las oportunidades”. Sus palabras circularon en redes poco después del arribo de Ferrer a Miami.

Durante la conferencia en la FNCA, Rosa María Payá lo describió como “un héroe de todos los cubanos” y aseguró: “Va a ser un exilio corto, eso se los aseguro”.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también celebró su llegada. En un comunicado oficial afirmó que Ferrer está “libre de la opresión del régimen” y exigió la liberación de más de 700 presos políticos que aún permanecen encarcelados en Cuba.

