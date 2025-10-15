¡En descuento cuesta 2,500 dólares! Preña Palma enseña su rama viral de TikTok y Yoyi pierde la cordura

Preña Palma volvió a hacer de las suyas en Instagram y esta vez desató una tormenta de risas… con una rama. Sí, una rama. Pero no cualquier rama: una rama viral de TikTok, enviada desde el mismísimo Congo (según él), y que le costó nada más y nada menos que 2,500 dólares.
En el video que compartió y que parece ser una broma hacia su pareja José Mesa, alias Yoyi, se le ve mostrándola con orgullo que si fuera una exquisita pieza de decoración de interiores.
“Hace rato estaba por enseñarles, esto me llegó hoy al correo. Es la rama que está viral ahora mismo en TikTok, que todo el mundo quiere tener. Está ahora en descuento, normalmente vale como 5,000 y yo pagué 2,500 con envío y todo”.
Pero quien no estaba precisamente disfrutando del momento zen fue su pareja Yoyi, quien no tardó en saltar ante la mención de la cifra: “Espérate, espérate, ¿2,500 de qué? ¿En qué moneda es eso? ¿Peso mexicano, CUC, moneda nacional?”, preguntó.
Cuando supo que eran 2,500 dólares estadounidenses, la cara de Yoyi se transformó y no mejoró con la explicación de Preña Palma que insistía en la procedencia única de la rama y lo linda que se vería en el búcaro de 600 dólares que compró para ponerla.
"Si tú pagaste 2,500 dólares por eso ahora mismo tú recoges los cuatro trapos y te vas por ahí pa’ allá a dormir debajo de un puente. 2,500 me los hubieses dado a mí y yo te hubiera cortado de la manta de mango un pedazo de gajo y te lo hubiese dado para que lo pusieras en un búcaro”, le soltó Yoyi sin filtro.
Y como si eso no fuera suficiente, Preña Palma confesó que había hecho la compra con la tarjeta American Express de Yoyi, porque tenía un 50 % de descuento.
“Tú no eres loco”, le dijo Yoyi sin contemplaciones y lo mandó a empaquetar el gajo sin romper las ramas y devolverlo.
El momento entre ambos hizo reír a sus seguidores, pero algo llamó poderosamente la atención, Yoyi, que habla muy poco ante cámara, del tiro se soltó y todo por culpa de la rama viral de TikTok.
Preguntas frecuentes sobre Preña Palma y la broma de la rama viral de TikTok
¿Qué fue lo que compró Preña Palma por 2,500 dólares?
Preña Palma compró supuestamente una rama viral de TikTok por 2,500 dólares como parte de una broma que realizó en Instagram. Según él, la rama fue enviada desde el Congo y estaba en descuento, ya que su precio original era de 5,000 dólares.
¿Cómo reaccionó Yoyi al saber sobre la compra de la rama?
Yoyi, la pareja de Preña Palma, reaccionó con incredulidad y sorpresa al enterarse de que la rama había costado 2,500 dólares. Expresó su descontento y sugirió que Preña Palma debería haber gastado el dinero de una manera más sensata, e incluso lo amenazó con echarlo de casa.
¿Qué hizo que este video se volviera viral en redes sociales?
El video se volvió viral debido a la dinámica humorística y exagerada de la situación, en la que Preña Palma hace una compra aparentemente absurda y cara, lo que provoca una reacción cómica y espontánea de Yoyi. La capacidad de ambos para hacer reír a sus seguidores y la absurda naturaleza de la compra contribuyeron a su viralidad en redes sociales.
