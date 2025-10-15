¡En descuento cuesta 2,500 dólares! Preña Palma enseña su rama viral de TikTok y Yoyi pierde la cordura

Preña Palma volvió a hacer de las suyas en Instagram y esta vez desató una tormenta de risas… con una rama. Sí, una rama. Pero no cualquier rama: una rama viral de TikTok, enviada desde el mismísimo Congo (según él), y que le costó nada más y nada menos que 2,500 dólares.

En el video que compartió y que parece ser una broma hacia su pareja José Mesa, alias Yoyi, se le ve mostrándola con orgullo que si fuera una exquisita pieza de decoración de interiores.

“Hace rato estaba por enseñarles, esto me llegó hoy al correo. Es la rama que está viral ahora mismo en TikTok, que todo el mundo quiere tener. Está ahora en descuento, normalmente vale como 5,000 y yo pagué 2,500 con envío y todo”.

Pero quien no estaba precisamente disfrutando del momento zen fue su pareja Yoyi, quien no tardó en saltar ante la mención de la cifra: “Espérate, espérate, ¿2,500 de qué? ¿En qué moneda es eso? ¿Peso mexicano, CUC, moneda nacional?”, preguntó.

Cuando supo que eran 2,500 dólares estadounidenses, la cara de Yoyi se transformó y no mejoró con la explicación de Preña Palma que insistía en la procedencia única de la rama y lo linda que se vería en el búcaro de 600 dólares que compró para ponerla.

"Si tú pagaste 2,500 dólares por eso ahora mismo tú recoges los cuatro trapos y te vas por ahí pa’ allá a dormir debajo de un puente. 2,500 me los hubieses dado a mí y yo te hubiera cortado de la manta de mango un pedazo de gajo y te lo hubiese dado para que lo pusieras en un búcaro”, le soltó Yoyi sin filtro.

Lo más leído hoy:

Y como si eso no fuera suficiente, Preña Palma confesó que había hecho la compra con la tarjeta American Express de Yoyi, porque tenía un 50 % de descuento.

“Tú no eres loco”, le dijo Yoyi sin contemplaciones y lo mandó a empaquetar el gajo sin romper las ramas y devolverlo.

El momento entre ambos hizo reír a sus seguidores, pero algo llamó poderosamente la atención, Yoyi, que habla muy poco ante cámara, del tiro se soltó y todo por culpa de la rama viral de TikTok.

Preguntas frecuentes sobre Preña Palma y la broma de la rama viral de TikTok