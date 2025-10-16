Cubano exige justicia tras impactante atropello mortal de su esposa en Hialeah

Un cubano residente en el sur de Florida exige justicia tras la trágica muerte de su esposa, atropellada el lunes en una intersección de Hialeah mientras cruzaba la calle rumbo a una farmacia.

Delia Annet Delgado, de 61 años, fue arrollada por una camioneta que giraba a la derecha y cuyo conductor, según las autoridades, no enfrentará cargos.

La víctima era esposa de Gregorio Delgado, con quien compartió casi cuatro décadas de vida.

El suceso ocurrió en la avenida 4 del este y la calle 49, una zona conocida por su peligrosidad vial.

Las imágenes de una cámara de vigilancia muestran a Delia presionando el botón del cruce peatonal y esperando la señal para atravesar la calle.

Sin embargo, el paso peatonal estaba obstruido por la camioneta que terminaría atropellándola, lo que la obligó a desviarse hacia el frente del vehículo, colocándose justo en su trayectoria.

Cuando el semáforo lo permitió, el conductor avanzó, embistiéndola. Tras una breve pausa, volvió a mover el vehículo y la arrolló nuevamente.

Los bomberos y rescatistas solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar.

“Eso para mí es asesinato”

Ese lunes por la mañana, Gregorio le pidió que lo acompañara a limpiar un aire acondicionado. Delia prefirió hacer un recado. Fue la última vez que hablaron.

Gregorio Delgado recibió la devastadora llamada mientras se encontraba trabajando.

“Mi corazón latía tan fuerte que quería salírseme del pecho. Empecé a temblar; casi me desmayo”, relató en emotivas declaraciones a la prensa local.

El Departamento de Seguridad Pública de Hialeah calificó lo ocurrido como “un accidente desafortunado”, y aseguró que el conductor no actuó con intención criminal.

La decisión de las autoridades de no presentar cargos ha desatado la indignación de la familia.

“Eso para mí es asesinato”, declaró Delgado, visiblemente afectado.

“Aparentemente tenía tanta prisa por girar; mi esposa iba así (agita los brazos) para que él pudiera verla, que ni se molestó en verla. Atropelló a mi esposa y su llanta, y todo le cayó sobre la cara y el cuerpo”, denunció el hombre, quien considera que la explicación oficial es inaceptable.

Gregorio y Delia llevaban casi cuarenta años juntos. Se conocieron en los años 80, en un club de baile de Miami, y desde entonces no se separaron más.

“Lo hacíamos todo juntos. Éramos inseparables. Ella lo era todo”, dijo entre lágrimas a CBS News.

Una intersección marcada por el peligro

Vecinos del área no se sorprenden por la tragedia.

Califican la intersección como “altamente peligrosa” y aseguran que solo en lo que va del año se han registrado al menos 10 accidentes en ese mismo punto.

La señalización es deficiente, el flujo vehicular es constante y, como en este caso, los vehículos suelen invadir los pasos peatonales.

Aunque la ley de Florida obliga a los conductores a ceder el paso a los peatones en cruces señalizados, en la práctica la norma se incumple con frecuencia.

La familia de Delia insiste en que esa negligencia fue determinante para el fatal desenlace.

Mientras organiza el funeral de su esposa, Gregorio Delgado explora alternativas legales para exigir rendición de cuentas. Aunque por ahora el caso no contempla cargos penales, podría derivar en una demanda por responsabilidad civil.

“Mi esposa hizo todo bien. Presionó el botón. Esperó. No se lanzó a la calle. Pero la camioneta estaba encima del cruce, y aún así avanzó. ¿Cómo puede eso quedar impune?”, cuestiona.

Su exigencia va más allá del caso individual. Pide un cambio en el sistema que permita prevenir nuevas tragedias y proteger a los peatones como corresponde.