Exprisionero político Luis Robles necesita apoyo para rehacer su vida en España

Activistas cubanos han hecho un llamado en redes a la solidaridad para apoyar al exprisionero político Luis Robles, quien llegó esta semana a España junto a su madre, Yindra Elizástigui, y su hijo de siete años, después de pasar más de cuatro años entre prisión y arresto domiciliario por manifestarse pacíficamente en La Habana en 2020.

“Una de las cosas que más evito en lo personal es pedir dinero, pero hay momentos en que es necesario apelar a la solidaridad y la generosidad de los corazones dispuestos a tender una mano. Hoy quiero hacerlo por nuestro valiente Luis Robles, quien acaba de llegar a España junto a su familia y necesita ese primer empujón para comenzar una nueva vida en una realidad totalmente distinta”, escribió en Facebook Mitchl EC, diseñador gráfico y profesor cubano exiliado.

Según explicó, Robles ha contado hasta ahora con un pequeño grupo de apoyo que lo asistió discretamente durante su salida del país. "Es el momento de que todos podamos unirnos y acompañarlo, ayudándole a cubrir sus gastos iniciales de alojamiento, manutención, transporte y trámites legales", añadió y detalló que mientras se gestiona la apertura de su propia cuenta bancaria, las donaciones se harán "el mismo canal seguro que usamos para cubrir los gastos de su viaje".

“Quienes deseen colaborar pueden escribirme por privado. Además de donaciones en efectivo, también son útiles tarjetas de transporte público para Madrid, tarjetas regalo o prepago. El dinero en efectivo, sin embargo, ofrece mayor flexibilidad para cubrir las necesidades más urgentes”, detalló Mitchl.

El mensaje fue compartido por la activista Leisam Rubio, quien estuvo entre las personas que recibieron a Robles y su familia a su llegada a Madrid. “Leer con atención las personas que nos han escrito para ayudarles”, pidió en su perfil.

La activista Massiel Rubio y la productora exiliada Dayana Prieto, esposa del dramaturgo opositor Yunior García, también estuvieron presentes en el aeropuerto para darles la bienvenida.

Robles llegó a Madrid este lunes, tras haber sido excarcelado a inicios de 2025 como parte de un acuerdo entre el régimen cubano y el gobierno de Estados Unidos. Había sido arrestado en diciembre de 2020 después de caminar con una pancarta en el boulevard de San Rafael que decía: “Libertad, no más represión, #FreeDenis”.

Por esa acción pacífica, fue condenado por “resistencia” y “propaganda enemiga” en un proceso duramente criticado por organizaciones internacionales. En 2024, Estados Unidos sancionó a los jueces y fiscales que lo procesaron por “graves violaciones de los derechos humanos”.

Durante una rueda de prensa esta semana en Madrid, Robles explicó que su salida tomó por sorpresa a la Seguridad del Estado. “Ellos querían que me fuera, pero sin hablar”, afirmó ante medios independientes.

También reveló que las autoridades le impusieron condiciones para silenciar su testimonio y que decidió marcharse sin informar cómo ni cuándo, para evitar ser interceptado.

En esa misma conferencia, su madre, Yindra Elizástigui, ofreció un testimonio conmovedor sobre el costo de defender a un preso político. Denunció haber sido asediada en su trabajo y vigilada por la Seguridad del Estado. “Hoy en Cuba el sufrimiento más grande que tienen los presos políticos es el silencio de sus familiares. Porque si tú callas, tú te haces cómplice”, declaró.

Ahora, intentan comenzar de cero en España. Quienes les han acompañado en este proceso piden ayuda para que puedan hacerlo con dignidad.

