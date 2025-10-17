Consulado de España publica recordatorio a cubanos que aspiran a la nacionalidad

Vídeos relacionados:

A solo una semana del cierre del plazo para solicitar la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática (LMD), el Consulado General de España en La Habana ha emitido un comunicado urgente dirigido a los cubanos interesados en acogerse a este procedimiento.

El mensaje no solo es un recordatorio de la fecha límite, sino también una advertencia clara sobre errores que podrían dejar a muchos fuera del proceso.

Fecha límite inamovible: 22 de octubre a las 23:59

La principal advertencia del consulado apunta a un hecho clave: el 22 de octubre de 2025 a las 23:59 horas (hora local) será la fecha y hora límite para solicitar una cita válida para iniciar el trámite de nacionalidad bajo la Ley 20/2022.

El comunicado subraya que, según la Instrucción del 5 de noviembre de 2024 emitida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la solicitud de cita debe estar validada mediante un Código Seguro de Verificación (CSV), que es enviado por correo electrónico una vez realizada correctamente la petición.

Este CSV permitirá completar el expediente con posterioridad, pero si no se ha recibido antes del 22 de octubre, el proceso se considerará inválido.

“Para acreditar haber solicitado la cita antes del 22 de octubre a las 23:59, es indispensable haber recibido por correo electrónico el Código Seguro de Verificación o CSV”, advierte el consulado.

Advertencia ante errores comunes

El Consulado también ha desmentido informaciones erróneas que circulan en redes sociales, en particular aquellas que sugieren que las respuestas automáticas recibidas anteriormente sirven como prueba válida de haber solicitado la cita. Esto es falso.

En palabras del propio comunicado: “NO se aceptarán las respuestas automáticas que eran remitidas con anterioridad, por no dar validez jurídica a dicha solicitud de cita”.

Este tipo de aclaraciones son particularmente importantes en un contexto donde miles de cubanos -más de 107.000 según cifras oficiales- han iniciado trámites, y donde la desinformación y la ansiedad se han apoderado de muchos solicitantes que temen quedar excluidos.

Acudir al consulado no resolverá nada

Otra advertencia del comunicado oficial apunta a la inutilidad de acudir físicamente a la ventanilla de Asuntos Generales del Consulado para intentar resolver problemas relacionados con la no recepción del CSV.

“Acudir a la ventanilla de Asuntos Generales del Consulado General NO resolverá el problema de las personas que no hayan obtenido el Código Seguro de Verificación o CSV antes del 22 de octubre”.

Esta precisión busca evitar colapsos en la atención presencial y frenar intentos desesperados de solucionar el trámite fuera del sistema digital establecido.

Incidencias técnicas y formulario de ayuda

El proceso no ha estado exento de problemas. Muchos usuarios han reportado fallos en el sistema, códigos inválidos o dificultades al completar el formulario, lo cual ha generado desconfianza y una creciente frustración entre los solicitantes.

Como respuesta a estas incidencias, el consulado ha habilitado un Formulario de Registro de Incidencias, disponible desde el mismo portal de solicitud de cita.

Este recurso, aunque útil, llega en medio de un contexto de altas quejas por rechazos masivos, falta de respuestas y opacidad en los procedimientos, lo que ha dejado a numerosos cubanos con la sensación de estar en un limbo administrativo.

Un proceso bajo presión

La situación se agrava por el hecho de que todo el proceso de solicitudes se centraliza en un solo consulado en la isla: el de La Habana.

La avalancha de más de cien mil expedientes ha provocado largas demoras y cuellos de botella, afectando la fluidez del sistema y multiplicando las incidencias técnicas.

A pesar de las garantías del consulado de que están trabajando para “mejorar el sistema”, el volumen de solicitudes podría seguir generando retrasos hasta después del cierre del plazo.

Esto significa que, aunque una cita válida (con CSV) otorgue el derecho a presentar el expediente después del 22 de octubre, el proceso será largo y no exento de obstáculos.

Recomendaciones finales

El Consulado de España en La Habana ha reiterado que solo serán válidos los correos recibidos desde la dirección noreply@maec.es, y que cualquier problema con la recepción o validación del CSV debe tratarse exclusivamente mediante el formulario electrónico habilitado.

La advertencia es clara: no se permitirá ninguna excepción fuera del marco establecido.

En estos últimos días críticos, se recomienda a los solicitantes:

-Verificar si han recibido el correo con el CSV.

-Confirmar que el código funciona correctamente en la sede electrónica.

-No dejarse guiar por publicaciones no oficiales en redes sociales.

-No acudir presencialmente al consulado sin cita ni CSV.

-Usar el formulario de incidencias si surge algún problema técnico.

A medida que se acerca la fecha límite del 22 de octubre, el Consulado ha intensificado su mensaje para evitar errores que podrían ser irreversibles.

La última semana es decisiva para miles de cubanos que esperan acceder a la nacionalidad española por la vía de la Memoria Democrática.

No será suficiente con haber “intentado” hacer el trámite: solo quienes obtengan el CSV antes del cierre podrán continuar el proceso.“Es indispensable haber recibido por correo electrónico el Código Seguro de Verificación o CSV”, reitera el consulado.

La fuente diplomática ha asegurado que está trabajando para resolver las complicaciones y mejorar el sistema, pero advirtió que podrían continuar las demoras debido al elevado volumen de solicitudes.