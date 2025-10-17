La UNE reporta menor déficit de generación y cero apagones en La Habana

Vídeos relacionados:
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este viernes que, a pesar de los persistentes problemas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), La Habana no sufrió apagones durante la jornada del jueves, en contraste con otras provincias del país que continúan afectadas por el déficit de generación.
La Nota Informativa del 17 de octubre de 2025, indica que la máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1.384 megavatios (MW) a las 7:30 p.m. del jueves, lo que provocó cortes de electricidad en amplias zonas del país.
No obstante, la Empresa Eléctrica de La Habana aseguró que en la capital el servicio no se interrumpió en ningún momento. Sin embargo, compartieron la tabla con las afectaciones previstas este viernes.
A las 06:00 horas de este viernes, la disponibilidad del SEN era de 1.813 MW frente a una demanda de 2.320 MW, lo que representa un déficit de 512 MW.
Para el horario diurno, la UNE prevé una afectación de 700 MW, y en el horario pico se estima un déficit de 1.297 MW, con una posible afectación de hasta 1.367 MW.
Incidencias y averías
El comunicado detalla que las principales unidades térmicas con problemas son la Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 8 de Mariel, y la Unidad 3 de la CTE Renté, todas fuera de servicio por averías.
Mientras tanto, se mantienen en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. A ello se suman 452 MW con limitaciones térmicas, y otros 501 MW indisponibles por falta de combustible y lubricantes en 50 centrales de generación distribuida.
Energía solar: aporte creciente pero insuficiente
La UNE destacó la contribución de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos, que generaron 2.934 megavatios-hora (MWh) durante la jornada, alcanzando una potencia máxima de 536 MW.
Esta cifra representa un avance en el uso de energías renovables, pero el aporte aún es insuficiente para cubrir la creciente demanda nacional, agravada por la falta de mantenimiento y combustible en las plantas térmicas.
Para la noche, la UNE prevé la incorporación de 100 MW mediante motores de generación distribuida que actualmente están fuera de servicio por falta de combustible, así como la entrada en operación de la turbina 1 de Energás Jaruco (30 MW) y el completamiento del ciclo combinado con 60 MW adicionales.
De cumplirse este pronóstico, la disponibilidad total alcanzaría 2.003 MW, frente a una demanda máxima de 3.300 MW, lo que mantendría al país en una situación de alto riesgo de apagones generalizados, excepto en La Habana, donde —según la empresa estatal— se logró mantener el servicio eléctrico de forma estable.
Protestas en Baire por los apagones
En La Habana no hubo apagones pero en el oriente del país la situación es crítica y no solo por los prolongados cortes del servicio eléctrico sino por la escasez de alimentos y de agua potable.
En Baire, esta noche de jueves, el pueblo salió a manifestarse para exigir libertad, y el fin de la dictadura. Las personas recorrieron su ciudad a oscuras, sonando sus calderos en señal de protesta contra el régimen.
Preguntas frecuentes sobre la situación energética en Cuba
¿Por qué La Habana no sufrió apagones mientras otras provincias sí?
La Habana logró mantener el servicio eléctrico estable, a diferencia de otras provincias, gracias a la gestión local de la Empresa Eléctrica de La Habana y a la priorización de recursos en la capital. Sin embargo, esta situación no es sostenible a largo plazo debido a la crisis energética generalizada en Cuba.
¿Cuál es la causa principal del déficit energético en Cuba?
El déficit energético en Cuba se debe principalmente a averías y falta de mantenimiento en las plantas termoeléctricas, junto con la escasez de combustible y lubricantes que afecta la generación distribuida. Estas limitaciones técnicas y logísticas han mantenido al sistema eléctrico en una situación crítica.
¿Qué papel juega la energía solar en la situación energética de Cuba?
Aunque Cuba ha incorporado 32 nuevos parques solares fotovoltaicos, su aporte sigue siendo insuficiente para cubrir la creciente demanda nacional. A pesar de generar miles de MWh, la energía solar no compensa el déficit estructural del sistema eléctrico cubano.
¿Qué medidas está tomando la UNE para mitigar los apagones?
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) está intentando mitigar los apagones mediante la incorporación de motores de generación distribuida y la planificación de mantenimientos. Sin embargo, la falta de combustible y la dependencia de importaciones limitan la efectividad de estas medidas.
