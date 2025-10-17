La UNE reporta menor déficit de generación y cero apagones en La Habana

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este viernes que, a pesar de los persistentes problemas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), La Habana no sufrió apagones durante la jornada del jueves, en contraste con otras provincias del país que continúan afectadas por el déficit de generación.

La Nota Informativa del 17 de octubre de 2025, indica que la máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1.384 megavatios (MW) a las 7:30 p.m. del jueves, lo que provocó cortes de electricidad en amplias zonas del país.

No obstante, la Empresa Eléctrica de La Habana aseguró que en la capital el servicio no se interrumpió en ningún momento. Sin embargo, compartieron la tabla con las afectaciones previstas este viernes.

A las 06:00 horas de este viernes, la disponibilidad del SEN era de 1.813 MW frente a una demanda de 2.320 MW, lo que representa un déficit de 512 MW.

Para el horario diurno, la UNE prevé una afectación de 700 MW, y en el horario pico se estima un déficit de 1.297 MW, con una posible afectación de hasta 1.367 MW.

Incidencias y averías

El comunicado detalla que las principales unidades térmicas con problemas son la Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 8 de Mariel, y la Unidad 3 de la CTE Renté, todas fuera de servicio por averías.

Mientras tanto, se mantienen en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. A ello se suman 452 MW con limitaciones térmicas, y otros 501 MW indisponibles por falta de combustible y lubricantes en 50 centrales de generación distribuida.

Energía solar: aporte creciente pero insuficiente

La UNE destacó la contribución de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos, que generaron 2.934 megavatios-hora (MWh) durante la jornada, alcanzando una potencia máxima de 536 MW.

Esta cifra representa un avance en el uso de energías renovables, pero el aporte aún es insuficiente para cubrir la creciente demanda nacional, agravada por la falta de mantenimiento y combustible en las plantas térmicas.

Para la noche, la UNE prevé la incorporación de 100 MW mediante motores de generación distribuida que actualmente están fuera de servicio por falta de combustible, así como la entrada en operación de la turbina 1 de Energás Jaruco (30 MW) y el completamiento del ciclo combinado con 60 MW adicionales.

De cumplirse este pronóstico, la disponibilidad total alcanzaría 2.003 MW, frente a una demanda máxima de 3.300 MW, lo que mantendría al país en una situación de alto riesgo de apagones generalizados, excepto en La Habana, donde —según la empresa estatal— se logró mantener el servicio eléctrico de forma estable.

Protestas en Baire por los apagones

En La Habana no hubo apagones pero en el oriente del país la situación es crítica y no solo por los prolongados cortes del servicio eléctrico sino por la escasez de alimentos y de agua potable.

En Baire, esta noche de jueves, el pueblo salió a manifestarse para exigir libertad, y el fin de la dictadura. Las personas recorrieron su ciudad a oscuras, sonando sus calderos en señal de protesta contra el régimen.

